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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارًا بتكليف الدكتورة رباب إبراهيم بتسيير أعمال عميد طب أسنان

عميد طب أسنان
عميد طب أسنان
همت الحسينى

أصدر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قرارًا بتكليف الدكتورة رباب إبراهيم سلامة، وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال عميد الكلية، إلى جانب عملها الأصلي.

ويأتي القرار عقب صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور ياسر لطفي عبد النبي، عميد كلية طب الأسنان، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب خاطر عن تمنياته للدكتورة رباب إبراهيم سلامة بالتوفيق في مسئولياتها الجديدة، ومواصلة أداء دورها في دعم مسيرة كلية طب الأسنان، واستمرار العمل على تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

الدقهلية محافظة اسنان جامعه

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