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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء تستنفر أجهزتها لمواجهة السيول.. 3 سيول تضرب سانت كاترين ونويبع دون خسائر

السيول بجنوب سيناء
السيول بجنوب سيناء
ايمن محمد

واصلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، عقب تعرض عدد من المناطق لثلاثة سيول متفاوتة الشدة أمس، الاثنين، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالات سقوط الأمطار وتشكّل السيول في بعض مناطق سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن مدن جنوب سيناء تشهد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن السيول التي شهدتها بعض المناطق أمس لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية الرابطة بين مدن المحافظة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية.

وأشار إلى توجيه رؤساء المدن بتطهير مخرات، خاصة في المناطق التي شهدت جريان المياه، إلى جانب إزالة أي تجمعات رملية على الطرق نتيجة نشاط الرياح، بما يضمن سلامة الحركة المرورية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد الكومي، مدير قطاع المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن مناطق السعال والشقرا بمدينة سانت كاترين، ومنطقة النواميس بمدينة نويبع، شهدت سقوط أمطار متوسطة الشدة، أسفرت عن حدوث ثلاثة سيول متفاوتة الشدة.

وأوضح الكومي أن منطقة الشقرا تعرضت لسيل متوسط الشدة، لم يصل إلى الطريق، وسلك مجراه الطبيعي داخل الظهير الصحراوي حتى وادي السعال، دون أن يتسبب في أي أضرار بالتجمع التنموي الموجود بالمنطقة.

وأضاف أن وادي عراضة بمدينة سانت كاترين شهد سيلًا ضعيفًا، دون وقوع أضرار، لافتًا إلى تجمع مياه السيول في منطقة حجر المياه أمام سد المرة، التابع لقطاع الموارد المائية.

وأشار إلى أن منطقة النواميس بمدينة نويبع شهدت سيلًا متوسط الشدة، عبر الطريق من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، متجهًا نحو المصب، دون أن يتسبب في أضرار بالطريق، حيث استمر في مجراه الطبيعي حتى مصب وادي الجيبي، ضمن حوض وادي دهب.

وأكد مدير قطاع المياه الجوفية أنه جرى تشكيل لجنة لحصر كميات المياه التي احتجزتها السدود والبحيرات الصناعية، المنشأة ضمن مشروع حماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول، تمهيدًا لتحديد سبل الاستفادة منها في أغراض الزراعة والشرب.

جنوب سيناء سيول استعداد طوارئ نويبع

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