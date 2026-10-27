تحرير 12 محضرًا لمخالفات المخابز البلدية وإنذار 12 منشأة بيئية بالبداري

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز المدعم، وضمان جودته وصلاحيته للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة ممدوح جبر رئيس مركز نفذت حملة تموينية ورقابية مشتركة بمشاركة مدير إدارة تموين البداري، ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية، ومدير شؤون البيئة بمجلس المدينة، حيث شملت المرور على 12 مخبزًا بلديًا بمدينة البداري وقرية النواميس، لمراجعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية والبيئية المقررة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لنقص وزن الخبز، ومحضرين للغلق، ومحضر واحد لعدم مطابقة المواصفات، ومحضرين لمخالفات النظافة، ومحضرين لعدم صرف بون الخبز للمواطنين، فضلًا عن تحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المخابز والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تؤثر على جودة الخبز المدعم وحقوق المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت كذلك عن توجيه 12 إنذارًا بيئيًا للمنشآت التي شملتها المتابعة، لتوفيق أوضاعها البيئية وفقًا للاشتراطات المنظمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية إلى جانب الاشتراطات التموينية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والجهات الصحية والبيئية لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المراكز، والتأكد من جودة الخبز المدعم والتزام المخابز بالأوزان والمواصفات المقررة ومواعيد التشغيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمة تموينية منضبطة تلبي احتياجاتهم اليومية.