الأكبر في المملكة.. الحوثي تعلن شن هجوم على مصفاة نفط رأس تنورة بالسعودية

أعلنت جماعة الحوثي ​اليمنية، ​اليوم الثلاثاء، ​شن هجوم على ​مصفاة ​رأس تنورة أكبر ‌مصفاة ⁠نفط في السعودية ​والواقعة ​على ⁠الخليج.

هجمات الحوثي علي الخليج

في سياق متصل، أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في مدينة أبها.

كما ترادف مع ذلك إطلاق الدفاع المدني السعودي إنذار مبكر للتحذير من خطر في محافظة خميس مشيط أيضًا.

وسبق وأطلق الدفاع المدني، فجر وصباح اليوم (الثلاثاء)، إنذارات مبكرة من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية والخرج ونجران للتحذير من خطر، قبل أن يتم التنبيه بعدها بدقائق بزوال الخطر.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.