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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش مستجدات وموقف شكاوى المواطنين خلال أكتوبر

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد السكرتير العام لمحافظة بن سويف، كامل علي غطاس، اجتماع لجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: مها حميدة مدير خدمة المواطنين "مقرر اللجنة"، وأعضاء اللجنة من: الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسؤولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر الجاري، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 266 شكوى، تم الرد على 256 منها وجار فحص 10شكوى متبقية، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضا، حيث تم تلقي 40 شكوى وتم الرد عليها.

ونوّه السكرتير العام عن تكليفات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، وكل القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، وضرورة الرد على كل الشكاوى.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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