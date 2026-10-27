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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط وإعدام أكثر من 24 طن مخللات خلال حملة أغذية على مصانع ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى قيام  فريق عمل إدارة مراقبة الأغذية بصحة الشرقية بالتنسيق مع مفتشى مكتب الاغذية الصحية بالادارة الصحية بمركز بلبيس بتنفيذ حملة تفتيشية  على عدد من المصانع و المنشآت الغذائية  بمركز  بلبيس وذلك لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأشار إلي انه تم إعدام ٢ طن و٧٠٠ كجم مخللات فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتم ضبط ٢١ طن و٦٠٠ كجم مخللات متنوعة، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات وذلك داخل مصنع مخللات بمركز بلبيس.

كما تم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة بلبيس.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية والرقابية المنشآت الغذائية

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