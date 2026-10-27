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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرصة لراغبي السفر والعمل بالخارج.. مشروع جديد من وزارة الخارجية

الخارجية
الخارجية
قسم الخدمات

في إطار الشراكة الممتدة بين الحكومة والجهات الدولية لدعم العمالة الماهرة وفتح آفاق جديدة للتطوير المهني والهجرة الآمنة، أُعلن عن إطلاق فرص تدريبية متخصصة ضمن مشروع «إيجيل (EAGLE)» المخصص للعاملين والخريجين في مجالات اللحام وتشكيل المعادن.

ويأتي البرنامج تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارات النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، وبالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في مصر والنمسا، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي عبر مرفق الشراكة في مجال الهجرة التابع للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

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أولاً: تفاصيل البرنامج ومسارات العمل

ويقدم المشروع برنامجاً شاملاً يجمع بين التدريب الفني المتخصص والتعليم اللغوي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لتهيئة المشاركين لسوق العمل من خلال مسارين منفصلين:

المسار الأول (المحلي والجمالي): التوظيف في مصر لدى شركات وجاهات عمل محلية ودولية مرموقة.

المسار الثاني (الدولي): فرص عمل وتوظيف في دولة النمسا، وفقاً لمتطلبات وشروط الهجرة والعمل القانونية المعمول بها هناك.

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وتأتي التدريبات مصحوبة بدروس مكثفة في اللغة الألمانية أو الإنجليزية لتعزيز فرص القبول والتأقلم مع بيئات العمل المختلفة.

ثانياً: شروط وضوابط التقديم

وحددت إدارة المشروع عدداً من المعايير اللازم توافرها في المتقدمين:

السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً.

المؤهل الدراسي: التخرج من مدرسة فنية متخصصة في اللحام وتشكيل المعادن (مع إعطاء أولوية لخريجي مدارس التعليم المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس الكفاية الإنتاجية).

وظائف

الخبرة المهنية: امتلاك خبرة عملية ومثبتة في مجال اللحام وتشكيل المعادن.

الموقف من التجنيد: بالنسبة للذكور، التمتع بموقف تجنيدي حاسم (إنهاء، إعفاء، أو تأجيل) يسمح بالالتزام الكامل بفترة التدريب.

الالتزام: التفرغ والالتزام التام بمواعيد البرنامج واستيفاء بيانات استمارة التسجيل.

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ثالثاً: المقرات والتكلفة وآلية التسجيل

مجانية البرنامج: تُقدم كافة مراحل التسجيل، والتدريب الفني، ودورات اللغات مجاناً بالكامل دون فرض أي رسوم مالية تحت أي مسمى من أي جهة.

أماكن التدريب: تُقام الفعاليات داخل مراكز تدريبية مجهزة بمحيط القاهرة الكبرى والإسكندرية، مع وجود خطة للتوسع في محافظات أخرى مستقبلاً.

طريقة التقديم: يتم التسجيل إلكترونياً عبر الرابط المباشر لمشروع إيجيل: [https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/Ea5IwPIu](https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/Ea5IwPIu)

وظائف

جدير بالذكر أن الشريك المنفذ لعمليات التواصل والدعم الميداني للمتقدمين هي مؤسسة Career 180 للتطوير المهني، ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة بمصر www.egypt.iom.int/eagle.

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