أكتوبر الوردي.. الجامعات تدشن حملات للكشف المبكر عن أورام الثدي ومبادرة "الملف الصحي الرقمي"

تطلق ​​جامعة عين شمس حملة موسعة للتوعية والكشف المبكر عن أورام الثدي، في إطار استراتيجيتها المتكاملة لدعم المنظومة الصحية، وتزامناً مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي وجهود الدولة للتحول الرقمي، أعلنت جامعة عين شمس عن حزمة من المبادرات والأنشطة الصحية الرائدة التي تستهدف الارتقاء بصحة منتسبيها والمجتمع ككل. وتشمل هذه الجهود إطلاق مبادرة استراتيجية لـ "الملف الصحي الرقمي"، بالتزامن مع انطلاق حملة مجانية موسعة للتوعية والكشف المبكر عن أورام الثدي بالتعاون مع اللجنة القومية لدعم صحة المرأة.



​أولاً: غدًا.. انطلاق حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي

​تنطلق غداً الأربعاء والخميس (28 و29 أكتوبر 2026) فعاليات الحملة المجانية للتوعية والكشف المبكر عن أورام الثدي، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع اللجنة القومية لدعم صحة المرأة برئاسة أ.د. هشام الغزالي.

​تأتي الحملة بتنظيم أ.د. هالة سويد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف أ. محمد الجمال، رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة. وتقدم الحملة خدماتها عبر وحدة طبية متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات بجوار قصر الزعفران بالحرم الجامعي (1)، وتشمل:

​الفحص الطبي الإكلينيكي والفحوصات المتقدمة (أشعة الماموجرام والسونار) للسيدات من سن 18 عاماً فأكثر مجاناً.

​قياس ضغط الدم، ومستوى السكر، وقياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم.

​ندوة توعوية موسعة تعقد في تمام الحادية عشرة صباح الأربعاء بمبنى الشبكات، تحاضر فيها أ.د. نسرين مسلم، أستاذ طب الأورام، لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر ثقافة الوقاية والفحص الدوري.



​ثانياً: تدشين مبادرة «الملف الصحي الرقمي» للرعاية الاستباقية

​وفي خطوة موازية لترسيخ مفاهيم الطب الوقائي والتحول الرقمي

أطلقت كلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع مستشفى جامعة عين شمس الرقمي (AVH) مبادرة «الملف الصحي الرقمي» لطلاب الكلية والعاملين بها.

​تجري المبادرة تحت رعاية أ.د. علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأ.د. هالة سويد، وبإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتستهدف المبادرة:

​إنشاء ملفات صحية رقمية منظمة ومحمية بسرية تامة لطلاب والعاملين، لدعم سرعة ودقة اتخاذ القرارات الطبية.

​الانتقال من نموذج التعامل مع المرض بعد وقوعه إلى رعاية صحية استباقية تعتمد على البيانات (Data-driven Decisions).

​تعزيز حوكمة البيانات الصحية للتخطيط والتطوير المستدام، وتحويل البيئة الجامعية إلى "بيئة داعمة للصحة" تحقق أعلى مستويات الأمان والإنتاجية.

​وتعكس هذه الفعاليات المتزامنة التزام جامعة عين شمس بتقديم نموذج متكامل يجمع بين الرعاية المجتمعية الميدانية والتطور التكنولوجي الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة داخل وخارج أسوار الجامعة.

جامعة العاصمة: مستشفى بدر الجامعي تنظم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن فعاليات أكتوبر الوردي

في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم صحة المرأة وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، تنظم مستشفى بدر الجامعي حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحص الدوري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذة الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور كريم منتصر، مدير مستشفى بدر الجامعي.

وتُقام الحملة بالتعاون بين قسم الأورام، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيرفانا حسين، وقسم الأشعة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حسين، تزامنًا مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي.

وتتضمن الحملة إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية للسيدات للتعريف بأهمية الفحص الدوري، والتوعية بعوامل الخطورة المرتبطة بالمرض، ودور العوامل الوراثية في زيادة احتمالات الإصابة، فضلًا عن الإجابة عن استفسارات السيدات وتقديم المعلومات الطبية اللازمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي بأساليب الوقاية والاكتشاف المبكر.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدورها المجتمعي في دعم صحة المواطنين، وتضع التوعية الصحية والوقاية من الأمراض على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها الطبية والعلمية لخدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، بما يسهم في اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتحسين فرص العلاج والتعافي، لا سيما في الأمراض التي تتطلب تدخلًا مبكرًا مثل سرطان الثدي.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات طبية وتوعوية تسهم في الارتقاء بصحة المرأة، مشيرة إلى أهمية تكثيف المبادرات التي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتيسير حصول السيدات على الفحوصات والاستشارات الطبية، إلى جانب نشر الوعي بعوامل الخطورة وأهمية الفحص الدوري، مؤكدة أن التوعية تمثل خطوة أساسية في تعزيز فرص الاكتشاف المبكر والتعامل الفعال مع المرض.

وتأتي الحملة في إطار الدور الطبي والمجتمعي الذي تضطلع به مستشفى بدر الجامعي، وحرصها على تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات، وتشجيعهن على الاهتمام بالفحص الدوري وعدم التردد في طلب الاستشارة الطبية، بما يدعم جهود الدولة في مجال صحة المرأة ويسهم في تحسين جودة الحياة.