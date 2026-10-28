دبلوماسي أمريكي سابق: الولايات المتحدة وإيران يسعان لتجنب أي تصعيد عسكري

قال ريتشارد شميرر، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن الولايات المتحدة لن تشن هجمات عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، المقررة بعد أسبوع، معتبرًا أن النافذة الزمنية لتنفيذ أي هجوم أمريكي قد أُغلقت.

وأضاف شميرر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك جهودًا دبلوماسية تُبذل حاليًا لتجنب أي تصعيد عسكري، مشيرًا إلى تحركات واتصالات إقليمية، من بينها تحركات قطرية، إلى جانب اجتماع عُقد مع طهران.

تجنب التصعيد العسكري

وأوضح أن جميع الأطراف تسعى في الوقت الراهن إلى تجنب التصعيد العسكري، رغم استعداد الجانبين لمواجهة محتملة، لافتًا إلى أن أيًا منهما لا يرغب في أن يكون الطرف الذي يبدأ المواجهة.