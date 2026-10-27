قطر تطالب إيران بإظهار حسن النية لإنجاح مساعي وقف الحرب مع أمريكا

قالت قطر، الوسيط في جهود خفض التصعيد، اليوم الثلاثاء، إن على إيران إظهار حسن النوايا لإنجاح مساعي الوساطة، وذلك عقب زيارة وفد من الدولة الخليجية إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وساطة بين أمريكا وإيران



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي، إن على إيران وقف التهديدات الموجهة إلى دول الخليج العربية وإعادة فتح مضيق هرمز لإظهار حسن النوايا.



وتتوسط قطر، إلى جانب باكستان، بين واشنطن وطهران في مسعى لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي تسببت في اضطراب حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط، وامتدت تداعياتها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.



والتقى مسؤولون كبار من السعودية وتركيا وباكستان مسؤولين إيرانيين في طهران يوم الاثنين، في محاولة لخفض التصعيد في الصراع، بالتزامن مع شن جماعة الحوثيين في اليمن هجمات جديدة على السعودية، وموافقة مصر على تقديم دعم دفاعي للمملكة الخليجية.



وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد تشن هجمات جديدة على إيران.



وأبلغ مسؤولون أمنيون إيرانيون رويترز أن طهران وضعت خططًا تفصيلية لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج، في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.