قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم تنفي انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وتؤكد استمرار مهامها
لافروف: الصراع في أوكرانيا مستمر ومرشح للتصاعد وسط تعثر التسوية
مدبولي يستعرض مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية استثمارية محيطة به
الدولة والقطاع الخاص.. خطة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل النائب محمد أبو العينين
هجوم يستهدف البريد الإلكتروني لجورجيا ميلوني ونواب بالبرلمان الإيطالي
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تطالب إيران بإظهار حسن النية لإنجاح مساعي وقف الحرب مع أمريكا

تحالف مكة في طهران
تحالف مكة في طهران

قالت قطر، الوسيط في جهود خفض التصعيد، اليوم الثلاثاء، إن على إيران إظهار حسن النوايا لإنجاح مساعي الوساطة، وذلك عقب زيارة وفد من الدولة الخليجية إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وساطة بين أمريكا وإيران


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي، إن على إيران وقف التهديدات الموجهة إلى دول الخليج العربية وإعادة فتح مضيق هرمز لإظهار حسن النوايا.


وتتوسط قطر، إلى جانب باكستان، بين واشنطن وطهران في مسعى لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي تسببت في اضطراب حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط، وامتدت تداعياتها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.


والتقى مسؤولون كبار من السعودية وتركيا وباكستان مسؤولين إيرانيين في طهران يوم الاثنين، في محاولة لخفض التصعيد في الصراع، بالتزامن مع شن جماعة الحوثيين في اليمن هجمات جديدة على السعودية، وموافقة مصر على تقديم دعم دفاعي للمملكة الخليجية.


وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد تشن هجمات جديدة على إيران.


وأبلغ مسؤولون أمنيون إيرانيون رويترز أن طهران وضعت خططًا تفصيلية لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج، في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.

قطر الوساطة بين أمريكا وإيران الحرب بين أمريكا وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

وزير التموين

وزير التموين يشارك في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي بموسكو

متداول

فيديو متداول.. السيول تجتاح نويبع وأنباء عن جرف سيارة بداخلها 3 أشخاص

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب بمحافظتي المنيا وقنا

بالصور

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هو أنا مصرى !!

المزيد