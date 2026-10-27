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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تنتهي من تحديث المخططات التفصيلية لـ321 قرية.. وتراخيص البناء على الطريق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ81 قرية جديدة تابعة لمراكز المحلة الكبرى وطنطا وزفتى وبسيون وقطور والسنطة وكفر الزيات وسمنود، ليكتمل بذلك تحديث المخططات التفصيلية لجميع قرى محافظة الغربية، البالغ عددها 321 قرية، في خطوة مهمة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وتسهم في تنظيم العمران وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتستهدف لوحات تحديث المخططات التفصيلية تنظيم أعمال البناء، وتحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وتنفيذ المرافق والخدمات، بما يدعم التنمية العمرانية المنظمة، ويسهم في الحد من البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن موافقة المجلس التنفيذي على لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ81 قرية تمثل إحدى الخطوات الإجرائية، يعقبها استكمال إجراءات اعتماد اللوحات ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بما يتيح استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمخططات ويفتح الطريق أمام المواطنين للاستفادة منها في إجراءات تراخيص البناء، وذلك بعد الانتهاء من تحديث المخططات التفصيلية لجميع قرى المحافظة البالغ عددها 321 قرية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم النمو العمراني وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الاستفادة من المخططات المحدثة في تنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الأحوزه العمراتية

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