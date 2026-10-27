فتح: إسقاط نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية وإبعاد بن غفير وسموتريتش هدفنا

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الهدف المشترك الذي تسعى إليه القوائم العربية في الانتخابات الإسرائيلية يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإنهاء حكمه، وإخراج إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من المشهد السياسي.

إنهاء حكم نتنياهو وإقصاء اليمين المتطرف هدف مشترك للمعارضة

وأوضح النمورة، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التيارات اليمينية المتطرفة، بحسب وصفه، سيطرت على القرارات داخل الحكومة الإسرائيلية، وكان لها تأثير في التوجهات الأمنية والبرلمانية، معتبرًا أن استمرار هذا النهج ألحق أضرارًا كبيرة بالشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت، وفق اتهاماته، جرائم بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة، شملت النقب والمثلث والجليل وقطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة الجماهير العربية في تغيير المشهد السياسي.

وأضاف أن القوائم العربية تبحث ترتيبات تتعلق بموقفها من المشاركة في أي حكومة قد تشكلها المعارضة الإسرائيلية، موضحًا أن هذا الأمر يرتبط بطبيعة التفاهمات السياسية والشروط التي يمكن الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن بعض المعسكرات السياسية الإسرائيلية تعلن رفضها التحالف مع القوائم العربية، سواء القائمة المشتركة أو القائمة الأخرى، وهو ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة مرهونًا بمواقف الأحزاب المختلفة وقدرتها على التوصل إلى اتفاقات.

وأكد النمورة أن إنهاء حكم نتنياهو وإبعاد بن غفير وسموتريتش يمثلان، من وجهة نظره، هدفًا رئيسيًا للقوائم العربية، في ظل اعتراضها على السياسات التي اتبعتها الحكومة اليمينية تجاه الفلسطينيين.

وأشار إلى أن نجاح هذا المسار سيعتمد على النتائج النهائية للانتخابات، وعلى قدرة المعارضة الإسرائيلية والقوائم العربية على بناء تفاهمات تسمح بتغيير موازين القوى داخل البرلمان.