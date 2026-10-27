قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة
حماية المستهلك: غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية
انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يحذر من إقبال الناخبين العرب على المشاركة
جمال شعبان يحذر: موسم الجلطات يقترب.. ونصائح مهمة لحماية القلب في الشتاء
وزير الري: نستهدف تحويل خطط مواجهة الجفاف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ
توتر جديد بين باريس وطهران.. ترهيب مسؤول بالسفارة الفرنسية في إيران
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: إسقاط نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية وإبعاد بن غفير وسموتريتش هدفنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الهدف المشترك الذي تسعى إليه القوائم العربية في الانتخابات الإسرائيلية يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإنهاء حكمه، وإخراج إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من المشهد السياسي.

إنهاء حكم نتنياهو وإقصاء اليمين المتطرف هدف مشترك للمعارضة

وأوضح النمورة، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التيارات اليمينية المتطرفة، بحسب وصفه، سيطرت على القرارات داخل الحكومة الإسرائيلية، وكان لها تأثير في التوجهات الأمنية والبرلمانية، معتبرًا أن استمرار هذا النهج ألحق أضرارًا كبيرة بالشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت، وفق اتهاماته، جرائم بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة، شملت النقب والمثلث والجليل وقطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة الجماهير العربية في تغيير المشهد السياسي.

وأضاف أن القوائم العربية تبحث ترتيبات تتعلق بموقفها من المشاركة في أي حكومة قد تشكلها المعارضة الإسرائيلية، موضحًا أن هذا الأمر يرتبط بطبيعة التفاهمات السياسية والشروط التي يمكن الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن بعض المعسكرات السياسية الإسرائيلية تعلن رفضها التحالف مع القوائم العربية، سواء القائمة المشتركة أو القائمة الأخرى، وهو ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة مرهونًا بمواقف الأحزاب المختلفة وقدرتها على التوصل إلى اتفاقات.

وأكد النمورة أن إنهاء حكم نتنياهو وإبعاد بن غفير وسموتريتش يمثلان، من وجهة نظره، هدفًا رئيسيًا للقوائم العربية، في ظل اعتراضها على السياسات التي اتبعتها الحكومة اليمينية تجاه الفلسطينيين.

وأشار إلى أن نجاح هذا المسار سيعتمد على النتائج النهائية للانتخابات، وعلى قدرة المعارضة الإسرائيلية والقوائم العربية على بناء تفاهمات تسمح بتغيير موازين القوى داخل البرلمان.

بنيامين نتنياهو بن غفير سموتريتش حركة فتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد