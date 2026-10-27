تنطلق مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري غدا الاربعاء بمواجهة الزمالك والمقاولون العرب .
ويحتل فريق بيراميدز صداره جدول ترتيب الدوري ويليه الأهلي ثم الزمالك.
وجاءت مواعيد الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز
مباريات الأربعاء 28 أكتوبر
ـ البنك الأهلي ضد المصري.. 5 مساءً
ـ الزمالك ضد المقاولون العرب.. 8 مساءً
مباريات الخميس 29 أكتوبر
ـ مودرن سبورت ضد الأهلي.. 5 مساءً
ـ بيراميدز ضد وادي دجلة.. 8 مساءً
مباريات الجمعة 30 أكتوبر
ـ بترول أسيوط ضد الجونة.. 5 مساءً
ـ القناة ضد إنبي.. 8 مساءً
ـ الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش.. 8 مساءً
مباريات السبت 31 أكتوبر
ـ أبو قير للأسمدة ضد غزل المحلة.. 5 مساءً
ـ بتروجت ضد سموحة.. 8 مساءً
ـ سيراميكا كليوباترا ضد زد.. 8 مساءً