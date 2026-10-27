تنطلق مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري غدا الاربعاء بمواجهة الزمالك والمقاولون العرب .

ويحتل فريق بيراميدز صداره جدول ترتيب الدوري ويليه الأهلي ثم الزمالك.





وجاءت مواعيد الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز



مباريات الأربعاء 28 أكتوبر



ـ البنك الأهلي ضد المصري.. 5 مساءً



ـ الزمالك ضد المقاولون العرب.. 8 مساءً

مباريات الخميس 29 أكتوبر



ـ مودرن سبورت ضد الأهلي.. 5 مساءً



ـ بيراميدز ضد وادي دجلة.. 8 مساءً

مباريات الجمعة 30 أكتوبر



ـ بترول أسيوط ضد الجونة.. 5 مساءً



ـ القناة ضد إنبي.. 8 مساءً



ـ الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش.. 8 مساءً

مباريات السبت 31 أكتوبر



ـ أبو قير للأسمدة ضد غزل المحلة.. 5 مساءً



ـ بتروجت ضد سموحة.. 8 مساءً

ـ سيراميكا كليوباترا ضد زد.. 8 مساءً