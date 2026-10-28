مجدي الجلاد: مصر في قلب التغيير العالمي.. وإصرار أمريكي غربي على تغيير المنطقة وتقسيمها

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أن مصر تدرك حاليًا أنها تتحرك في عالم يشهد تغيرات متسارعة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل ملامح نظام عالمي جديد، في ظل التحولات السياسية والاستراتيجية التي يشهدها العالم.

وقال الجلاد، خلال مداخلة لقاء له لبرنامج " أن مصر تمثل دولة كبرى ومتماسكة في المنطقة، وأن موقعها الجغرافي ودورها الاستراتيجي يجعلانها في قلب العديد من التحولات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مصر أصبحت في قلب التغيير العالمي، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها ممرات النقل البحري والأنهار، لافتًا إلى أن المصالح الاستراتيجية للأطراف المتصارعة تتقاطع مع الموقع المصري ودوره في المنطقة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

مستقبل دول المنطقة واستقرارها

وأكد الجلاد أن هناك إصرارًا أمريكيًا غربيًا على إحداث تغييرات في المنطقة وإعادة تشكيل خريطتها، محذرًا من تداعيات هذه التحركات على مستقبل دول المنطقة واستقرارها.