الميراث اللعين.. شقيق يطعــن أخاه بسلاح أبيض في طما بسوهاج

أصيب شخص في العقد الرابع من العمر بجرح طعني نافذ بمنتصف البطن؛ إثر اعتداء شقيقه عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية آلت إليهما بالميراث، بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول شخص إلى مستشفى طهطا العام، مصابًا بجرح طعني نافذ بمنتصف البطن، ومقيم بدائرة مركز طما، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

خلاف على الميراث ينتهي بطعن نافذ

وبسؤال المصاب، اتهم شقيقه، المقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته بجرح طعني نافذ في البطن، موضحًا أن الخلاف بينهما نشب بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية آلت إليهما عن طريق الميراث.

وكشفت التحريات والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية عن هوية المتهم، حيث تم ضبطه، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء بإرشاده، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات الميراث على قطعة الأرض الزراعية كانت السبب وراء تعديه على شقيقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على كافة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم قانونًا.