سقوط نصاب انتحل صفة موظف بجهة حكومية للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه موظفا بإحدى الجهات الحكومية، والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بكونه موظفا بإحدى الجهات الحكومية وامتلاكه نفوذاً على خلاف الحقيقة، وقدرته على مساعدتهم فى إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية والخاصة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وضُبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





