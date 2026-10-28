رئيس مركز الخارجة: بدء تطهير أرض المطحن بالبساتين تمهيدًا لنقل سوق الخميس

أعلن جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال الأجهزة التنفيذية بالوحدة جهودها الميدانية لرفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتوفير أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطنين، في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث جرى تنفيذ اعمال تطهير منطقة "أرض المطحن" بالبساتين تمهيدًا لنقل "سوق الخميس" إليها، وتخفيف الازدحام عن المناطق السكنية، ضمن خطة متكاملة لتنظيم الأسواق العشوائية ووضعها في أطر حضارية منظمة.



تركيب مظلات للباعة بالسوق

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أن الأعمال الحالية لا تقتصر على التمهيد والنظافة فحسب، بل ستشمل التخطيط لإنشاء مظلات متكاملة للباعة الجائلين ورواد السوق؛ وذلك للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة وحماية البضائع، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآدمية تضمن راحة الباعة والمواطنين على حد سواء، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم الحركة التجارية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف القطاعات والقرى التابعة للمركز.