محافظ مطروح يوجه بمراجعة الطرق المرصوفة وتسريع تنفيذ المشروعات المتأخرة

وجه اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، بسرعة استكمال مشروعات الخطة السابقة، وتكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات.

مراجعة فتية للطرق

وشدد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي العاشر لعام 2026، على ضرورة إجراء مراجعات فنية للطرق التي جرى تنفيذها ورصفها، للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.

كما وجه بإعطاء الأولوية للمشروعات الأكثر احتياجًا، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.