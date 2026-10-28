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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تليفونه مقفول حد يطمني.. الغندور يمازح هشام حنفي بسبب الأهلي وزوجته

الغندور
الغندور
محمد بدران   -  
علا محمد

أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور تفاعل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة مازحة بشأن عدم تمكنه من التواصل مع هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، خلال الساعات الماضية، في ظل عدم رده على اتصالاته الهاتفية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه حاول الاتصال بهشام حنفي صباح اليوم، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه، مشيرًا إلى أن هاتفه يكون مغلقًا في بعض الأحيان، ما دفعه إلى مطالبته بالظهور والرد عليه.

وقال الغندور في رسالته: «في استاد المحور كابتن هشام حنفي قال إنه بيحب الأهلي أكثر من مراته، وصحيت الصبح النهارده بحاول أكلمه مش بيرد، وساعات التليفون مقفول، أتمنى حد يطمني على كابتن هشام حنفي أو زوجته الفاضلة تطمنا على كابتن الأهلي، عشان مختفي من امبارح».

وجاءت رسالة الغندور في إطار المزاح، مستعيدًا تصريح هشام حنفي بشأن حبه للنادي الأهلي، في تعليق ساخر على عدم تمكنه من التواصل معه منذ أمس.

وتفاعل الغندور مع الموقف بطريقة طريفة، مطالبًا بالاطمئنان على نجم الأهلي السابق، سواء من خلاله مباشرة أو عن طريق زوجته، في ظل غيابه عن الرد على الاتصالات الهاتفية.

مواقع التواصل الاجتماعي الأهلي نجم الأهلي السابق الغندور

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