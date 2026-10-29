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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار

استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 29-10-2026، مقابل الجنيه عقب تذبذبها خلال تعاملات أمس الاربعاء، وذبك بعد موجه قوية من الارتفاعات شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتذبذب أسعار الدولار أمس الأربعاء على مدار التعاملات، وتباينت أسعار الصرف في البنوك، ذلك عقب تراجع أسعار الصرف أمس.

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 

قدم بنك الاسكندرية اليوم الخميس 29-10-2026، أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع

اعلى سعر للدولار

وقدمت بنوك:"  التعمير والإسكان والمصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي"  أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء مسجلا   56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الخميس 

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الدولار اليوم الخميس 29-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

بينما بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الان 

وبلغ سعر صرف الدولار 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع في بنك البركة.

 فيما سجل 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في  بنوك :" البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي" 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

بينما بلغ  سعر صرف الدولار ي بنك التنمية الصناعية في 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع .

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، سجل الدولار 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

 بنك مصر 

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء في بنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.


 

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