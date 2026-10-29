ناقد موضة يعلق على فستان بوسي ويكشف سر تميزه.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في حفل ذا بيست.

تعليق ناقد موضة على فستان بوسي

ظهرت بوسي في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر و بالقماش الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الموف وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين على فستان بوسي قائلا: "بصراحة من اجمل اطلالات الحفل، اللون ملكي بامتياز الخامة راقية جداً التصميم انيق و فخم الورد على قصة الصدر حلوين مع هذا كله تنسيقها يجنن وزاد الاطلالة جمال و فخامة من مجوهرات شعر مكياج شوز كلاتش كل شي ولا غلطة."

تابع:"تعليقي الوحيد على خط الخصر كان ممكن يترتب اكثر بس ماكثير اثر."