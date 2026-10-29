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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد: نستهدف عودة الأولمبي إلى الدوري الممتاز عبر شركة كرة قدم ومشروعات استثمارية

طارق السيد رئيس الأولمبي
طارق السيد رئيس الأولمبي
عبدالله هشام

كشف طارق السيد، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأولمبي، عن ملامح برنامجه الانتخابي لتطوير النادي خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن خطته ترتكز على إنشاء شركة لكرة القدم، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المشروعات الرياضية والاجتماعية، بهدف إعادة الفريق الأول إلى الدوري الممتاز.

وقال طارق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "انتهت الفترة السابقة لي في الأولمبي عام 2021، وكانت تشهد مراحل إنشاء البنية التحتية، وشهدت أعمالًا كثيرة جدًا، حيث أنشأنا منشآت داخل النادي وأعمالًا أساسية كلفت نحو 100 مليون جنيه".

وأضاف: "كنا جاهزين لمرحلة تشغيل المنشآت، والعمل على عودة الفريق الأول إلى الدوري الممتاز، من خلال إقرار تأسيس شركة مساهمة لإدارة نشاط كرة القدم، وتشغيلها عبر دخول مستثمرين. لكن بسبب الضربات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، ومنها التعويم، لم يتمكن النادي من اتخاذ هذه الخطوة، ولم يكن المجلس الحالي قادرًا على تنفيذها".

وتابع: "إن شاء الله، سندخل بهذه الخطة بقوة، حتى يكون لدينا فريق أول في الدوري الممتاز".

وأوضح المرشح لرئاسة النادي الأولمبي أن برنامجه الانتخابي السابق، الذي وضعه عام 2021، تضمن مشروع حمام السباحة، الذي جرى تنفيذه على مراحل، مشيرًا إلى استكمال المجلس الحالي الجزء المتبقي من المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن برنامجه الجديد يتضمن استكمال المشروعات الاجتماعية والاستثمارية، ومنها إنشاء بنك ومحلات تجارية، إلى جانب تأسيس شركة لكرة القدم، من خلال منحها حق استغلال أصول النادي لمدة 25 عامًا، بما يتيح لها إدارة نشاط كرة القدم وتحقيق عوائد استثمارية تدعم موارد النادي.

وقال: "نسعى إلى استكمال المنشآت الاجتماعية والرياضية، والمنشآت الخاصة بالشباب والرياضة، وإعادة تشغيل المسرح، وإنشاء ملاعب إضافية لكرة اليد وكرة السلة، لأن أعداد الممارسين أصبحت كبيرة جدًا، وهناك ضرورة ملحة لزيادة عدد الملاعب".

وأكد طارق السيد اهتمامه بإعادة تفعيل اللجان الاجتماعية داخل النادي، موضحًا أن العمل بهذه اللجان توقف لمدة ثلاث سنوات، بعدما كان قد أسس 17 لجنة تعمل في مجالات مختلفة، من بينها لجنة للبيئة.

وأضاف: "سنستعيد عمل هذه اللجان، لأن الأعضاء يمثلون عنصرًا أساسيًا في تشغيل النادي على أرض الواقع، ونسعى إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الاجتماعية والرياضية والاستثمارية خلال السنوات الأربع المقبلة".

وفي ختام تصريحاته، تحدث طارق السيد عن تاريخ النادي الأولمبي، مشيرًا إلى مكانته في الكرة المصرية، باعتباره أحد الأندية الشعبية التي حققت لقب الدوري العام، ومؤكدًا أهمية استثمار هذا التاريخ في استعادة مكانة الفريق بين أندية الدوري الممتاز.

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