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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد أبوزهرة: نستهدف إنشاء شركتين للكرة.. ونسعى لإعادة الأولمبي إلى مكانته الطبيعية

النادي الأولمبي
النادي الأولمبي
محمد سمير

كشف أحمد أبوزهرة، المرشح على منصب النائب في انتخابات نادي الأولمبي، عن ملامح خطته الاستثمارية لتطوير النادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرًا اقتصاديًا جديدًا يسهم في تنمية الموارد المالية والارتقاء بمستوى الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

وقال أبوزهرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "النادي الأولمبي يمتلك تاريخًا عظيمًا وبطولات كبيرة، وليس من المقبول أن يظل بعيدًا عن الدوري الممتاز كل هذه السنوات. نحتاج إلى فكر جديد يحرك المياه الراكدة، ويعيد النادي إلى مكانته بين الأندية الكبيرة".

وأضاف: "كنا ننفق نحو 20% من ميزانية النادي على الفريق الأول لكرة القدم لمدة تزيد على 15 عامًا، دون تحقيق الهدف المنشود، ولذلك أصبح من الضروري التفكير في حلول استثمارية جديدة تضمن توفير الموارد اللازمة للفريق".

وأوضح المرشح على منصب النائب أن خطته تتضمن إنشاء شركة مستقلة لكرة القدم تحمل اسم النادي الأولمبي، تتولى مسؤولية الفريق الأول وتوفير ميزانيته، بما يسمح بتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، والتركيز على تطوير الفريق وتحقيق نتائج أفضل.

وتابع: "الاتجاه العالمي أصبح قائمًا على الاستثمار الرياضي وإنشاء شركات لكرة القدم، ونحن نستطيع تطبيق هذه الفكرة في النادي الأولمبي. أجريت بالفعل مناقشات مع عدد من المستثمرين، وهناك عروض متعددة ندرسها لاختيار الأفضل لمصلحة النادي".

وأشار أبوزهرة إلى أن خطته لا تقتصر على كرة القدم، بل تشمل أيضًا إنشاء شركة متخصصة في الإنشاءات والاستثمار العقاري، بهدف استغلال إمكانات النادي ومنشآته، وزيادة موارده المالية، مؤكدًا أن الاستثمار هو السبيل لضمان استقرار النادي واستمرار تطوره على المدى الطويل.

وقال: "حصلنا على موافقة المحافظ لإنشاء مول تجاري على سور النادي، ونسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا يساعدنا على تطوير المنشآت وتقديم خدمات أفضل للأعضاء".

وأكد أبوزهرة أن تطوير الخدمات الاجتماعية والرياضية المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية يمثل أولوية، موضحًا أن الهدف هو تلبية احتياجات الأعضاء وتحسين الخدمات داخل النادي، إلى جانب دعم الألعاب المختلفة وتوفير الإمكانات المناسبة للرياضيين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية داخل النادي ليست مجرد منصب، بل أمانة تتطلب العمل والخبرة والرؤية الواضحة، مشددًا على أن طموحه يتمثل في بناء منظومة استثمارية قادرة على الحفاظ على النادي الأولمبي وتطويره للأجيال المقبلة.

أحمد أبوزهرة الأولمبي انتخابات نادي الأولمبي نادي الأولمبي

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