الأمن الإسرائيلي يكشف عن تدخل أجنبي في الانتخابات

نقل مدير جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، معلومات استخباراتية موثوقة إلى رئيسة لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي ناعوم سولبرج، تشير إلى تدخل دولة معادية في الانتخابات، وترجح الشكوك أن تكون قطر هي المتدخلة، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وطلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القاضي نوعام سولبرج، من رئيس الشاباك، ديفيد زيني، التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في انتخابات يوم الثلاثاء.

كتب سولبرج: "لقد لفت انتباهي شكوك جدية بشأن وجود تأثير غير مشروع على الانتخابات، يُمارس من خلال تمويل تقدمه جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية. وبينما لا أستطيع تأكيد صحة هذه الشكوك، أرى أنه - نظراً لتورط جهات أجنبية فيها - يقع على عاتقي واجب التحقيق فيها بدقة"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى حول الشكوك أو الدول التي يُزعم تورطها.

وتابع "في ضوء ذلك، أوجهكم ببذل كل ما في وسعكم للتحقيق في هذه الشكوك، مستخدمين سلطة جهاز الأمن العام (الشاباك) للكشف عن أدلة تدعمها أو تنفيها".

أوضح أنه "بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان ثقة الجمهور في العملية الانتخابية ونزاهة الإجراءات الديمقراطية".