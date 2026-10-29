دراسة: دواء جديد لإنقاص الوزن يساعد في علاج انقطاع النفس النومي

يتصدر دواء ريتاتروتيد، "دواء إنقاص الوزن الجديد"، عناوين الأخبار في عالم إنقاص الوزن، مع ادعاءات بأن هذا الدواء التجريبي قد يساعد الأشخاص على فقدان ما يقارب ضعف الوزن الذي يفقده دواء أوزمبيك. وقد ازداد الاهتمام به بعد نتائج التجارب السريرية الواعدة، على الرغم من أن الأبحاث لا تزال جارية ولم تتم الموافقة على الدواء للاستخدام الروتيني بعد.

لكن فقدان الوزن قد لا يكون السبب الوحيد الذي يدفع الباحثين إلى الاهتمام بهذا الدواء التجريبي. إذ يجري أيضاً دراسة دواء ريتاتروتيد لمعرفة مدى فعاليته في مساعدة الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي حالة يضيق فيها مجرى الهواء العلوي أو ينهار بشكل متكرر أثناء النوم، مما يعيق التنفس الطبيعي.

ماذا توصلت إليه الدراسة الجديدة؟



تشير نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، المنشورة في مجلة نيو إنجلاند الطبية، إلى أن دواء ريتاتروتيد قد قلل بشكل ملحوظ من انقطاعات التنفس المرتبطة بالنوم لدى البالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي المتوسط ​​إلى الشديد، والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وتثير هذه النتائج تساؤلاً هاماً: هل يمكن لدواء طُوِّر لعلاج زيادة الوزن أن يُحسِّن أيضاً من جودة التنفس أثناء النوم؟

تقول الدكتورة لوفلين مانغلا، استشارية أولى ورئيسة الوحدة (2) لأمراض الجهاز التنفسي والعناية المركزة وطب النوم في مستشفى مترو بفريد آباد، إن الأدلة الناشئة واعدة. "تشير نتائج التجارب السريرية الجديدة إلى أن أدوية إنقاص الوزن قد تُقلل بشكل ملحوظ من انقطاع النفس الانسدادي النومي، والأدلة الحديثة حول دواء ريتاتروتيد واعدة بشكل خاص." ومع ذلك، تحذر من أن تحسن الأعراض لا يعني بالضرورة الشفاء التام. "قد تُحسّن هذه الأدوية من انقطاع النفس النومي عن طريق تقليل حدته، لكنها لا تضمن الشفاء لكل مريض."

كيف يمكن لدواء إنقاص الوزن أن يساعد في علاج انقطاع النفس النومي؟



يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما يضيق مجرى الهواء العلوي أو ينهار بشكل متكرر أثناء النوم. يؤدي ذلك إلى انقطاع التنفس الطبيعي، وقد يتسبب في نوم متقطع، وإرهاق نهاري، ومشاكل صحية أخرى. يُعدّ الوزن الزائد عامل خطر مهم في هذه الحالة. إذ يمكن أن تُساهم ترسبات الدهون حول الرقبة ومجرى الهواء العلوي في الانسداد، بينما قد تؤثر دهون البطن على آلية التنفس.

يوضح الدكتور مانغلا قائلاً: "إنقاص الوزن قد يُخفف من هذه الأعراض ويُحسّن التنفس أثناء النوم". ولذلك، يُعدّ التحكم في الوزن جزءًا هامًا من علاج انقطاع النفس النومي الانسدادي. مع ذلك، لا يُصيب انقطاع النفس النومي جميع الأشخاص بالطريقة نفسها، كما أن زيادة الوزن ليست السبب الوحيد له، إذ يُمكن أن تُساهم عوامل أخرى، مثل تشريح مجرى الهواء، والعمر، والحالات الصحية الأخرى، في حدوثه.

ريتاتروتيد دواء قيد الدراسة يعمل على ثلاثة مستقبلات هرمونية: GIP وGLP-1 والجلوكاجون. تؤثر هذه المسارات على الشهية وتوازن الطاقة والتمثيل الغذائي، مما يجعل الدواء موضوعًا للبحث في مجال السمنة والحالات الأيضية المرتبطة بها. تكمن فائدته المحتملة للأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي جزئيًا في قدرته على دعم فقدان الوزن بشكل ملحوظ. مع ذلك، لم يثبت الباحثون أن فقدان الوزن وحده يفسر جميع التحسينات في انقطاع النفس النومي التي لوحظت في التجارب.

تؤكد الأدلة الحديثة على أهمية معالجة الوزن الزائد كجزء من إدارة انقطاع النفس الانسدادي النومي عند الاقتضاء. وقد أظهر دواء ريتاتروتيد نتائج واعدة في التجارب السريرية، ولكنه لم يُعتمد بعد كعلاج روتيني. ويؤكد الدكتور مانغلا على ضرورة التزام المرضى بالعلاج الموصوف لهم بجدية. فلا ينبغي لمن يستخدمون جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) التوقف عن استخدامه لمجرد فقدانهم الوزن أو شعورهم بتحسن.