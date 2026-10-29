تفكيك "آيفون ديو" يكشف سراً مفاجئاً وراء تشقق الشاشة الداخلية

كشف تفكيك هاتف iPhone Duo القابل للطي عن خلل محتمل في المفصلة قد يضغط على الشاشة المرنة ويسبب تشققاتها وفي ظل عدم تقديم أبل لتوضيح رسمي واقتصارها على استبدال الأجهزة المتضررة، يرجح التحليل وجود عيب مصنعي داخلي يتجاوز مشكلات الغبار التقليدية ومما يثير القلق بشكل خاص هو تطابق موضع التلف في معظم الأجهزة المتضررة، إذ يتركز العطل على طول خط المفصلة، وذلك وسط صمت من الشركة التي لم تكشف بعد عن السبب التقني وراء هذه الأزمة.

تفسير سبب المشكلة

في محاولة لفك لغز هذا الخلل، قد قام اليوتيوبر الشهير زاك نيلسون، صاحب قناة JerryRigEverything، بنشر مقطع فيديو يوثق عملية تفكيك دقيقة للهاتف، مسلطاً الضوء على فرضيات تقنية قد تفسر سبب المشكلة فقد عثر نيلسون على قطعة معدنية صغيرة تقع خلف منطقة التصدع تماماً، وأطلق عليها مازحاً اسم "Pixel Pincher 9000".

رغم أن عملية التفكيك أظهرت عيباً آخر يتعلق بضعف مقاومة الهاتف للأتربة والرمال، التي يمكنها التسلل بسهولة وخلق نتوءات تحت الشاشة، إلا أن نيلسون استبعد أن يكون الغبار هو المسؤول عن التشققات الموحدة

موقف “أبل”

من جانبها، سارعت شركة أبل إلى احتواء الموقف عبر توجيه المتضررين للتواصل مع خدمة AppleCare لاستبدال هواتفهم التالفة مجاناً، كاعتراف ضمني بوجود المشكلة، إلا أنها فضلت عدم إصدار أي بيان رسمي يوضح الخلفية التقنية لهذا العطل حتى الآن. وما تزال فرضية خلل المفصلة قائمة كأكثر التفسيرات منطقية في انتظار فحص هندسي موسع للأجهزة المرتجعة.

