آيفون ديو ينفد سريعا.. 4 بدائل قوية تستحق الشراء بدلا منه

يشهد هاتف آيفون ديو القابل للطي إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية، رغم سعره المرتفع الذي يبدأ من 1999 دولارا، حيث نفدت الدفعة الأولى من الهاتف خلال دقائق من طرحها، فيما تشير تقارير نقلت عن مصادر في القطاع إلى أن شحنات الدفعة الثانية قد تبدأ في أواخر يناير 2026.

ورغم الإقبال الكبير الذي يحظى به أول هواتف آبل القابلة للطي، فإن تقارير المستخدمين عن أعطال في الشاشة الداخلية وآلية الطي تثير تساؤلات بشأن متانته، وفي المقابل، تتوافر في الأسواق بدائل من شركات منافسة تقدم شاشات كبيرة ومواصفات قوية وإمكانات متقدمة للتصوير، ما يمنح الراغبين في اقتناء هاتف قابل للطي خيارات متعددة دون انتظار جهاز

1. سامسونج Galaxy Z Fold 8:



يعد هاتف Galaxy Z Fold 8 أحدث أجيال الهواتف القابلة للطي من سامسونج، التي تتمتع بحضور قوي في هذا القطاع. ويجمع الهاتف بين المكونات المتطورة والتحسينات البرمجية، بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر نضجا.

ويأتي الهاتف بتصميم يشبه الكتاب، على غرار آيفون ديو، مع شاشة داخلية من نوع LTPO AMOLED بقياس 7.6 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وسطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة، أما الشاشة الخارجية فتأتي بقياس 5.5 بوصة.

وتعتمد سامسونج على طبقات حماية زجاجية في جانبي الجهاز، تشمل Gorilla Glass Victus Ceramic 3 في الواجهة الأمامية وGorilla Glass Victus 2 في الخلف.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يوفر أداء قويا في المهام اليومية والألعاب، إلى جانب كفاءة في استهلاك الطاقة، فيما تسهم التحسينات البرمجية في تعزيز تجربة الاستخدام.

وفي التصوير، يضم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، إحداهما للتصوير الأساسي والأخرى للتصوير بزاوية واسعة للغاية. كما تأتي الكاميرتان الأمامية والخاصة بالشاشة الداخلية بدقة 10 ميجابكسل لكل منهما.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطا والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واطا.

Galaxy Z Fold 8

2. جوجل Pixel 11 Pro Fold:



يختلف Pixel 11 Pro Fold عن آيفون ديو وGalaxy Z Fold 8 في تصميم الشاشة ونسب أبعادها، إذ يعتمد شكلا أقرب إلى الهواتف التقليدية عند إغلاقه.

ويضم شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، بينما تتحول الشاشة الداخلية عند فتح الجهاز إلى مساحة عرض كبيرة بقياس 8 بوصات، وتستخدم الشاشتان لوحات OLED، مع سطوع أقصى يصل إلى 3600 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

وتحظى الواجهة الأمامية بحماية من الزجاج المقوى بالسيراميك، فيما يستخدم الجزء الخلفي زجاج Gorilla Glass Victus 2، كما يحمل الجهاز تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، رغم أن التعامل مع الهواتف القابلة للطي في الظروف القاسية يظل أمرا يستدعي الحذر.

ويضم نظام التصوير الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 5x، إلى جانب كاميرا واسعة للغاية بدقة 10.5 ميجابكسل، وتبلغ دقة الكاميرتين الأماميتين، في الشاشتين الداخلية والخارجية، 10 ميجابكسل لكل منهما.

ويعتمد الهاتف على معالج Tensor G6 المطور من جوجل. ورغم أنه لا يصل إلى مستوى الأداء المتوقع من معالج Apple A20 في آيفون ديو أو Snapdragon 8 Elite Gen 5 في هاتف سامسونج، فإنه يوفر أداء سلسا في الاستخدام المعتاد.

أما في الألعاب المتطلبة رسوميا، فقد تكون الأجهزة المزودة بمعالجات رسومية أقوى خيارا أفضل.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطا واللاسلكي بقدرة 25 واطا.

Pixel 11 Pro Fold

3. فيفو Vivo X Fold 6:



يقدم Vivo X Fold 6 مزيجا من المواصفات المتقدمة في فئة الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الكتابي، مع اهتمام واضح بسعة البطارية وإمكانات التصوير، وهما من الجوانب التي تمثل تحديا في هذه الفئة.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 6900 مللي أمبير في الساعة في معظم الأسواق، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واطا واللاسلكي بقدرة 40 واطا، إلى جانب الشحن العكسي السلكي واللاسلكي.

ويبرز نظام التصوير ضمن أهم نقاط قوة الهاتف، إذ يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري بمعدل 3x، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

أما كاميرتا السيلفي في الشاشتين الداخلية والخارجية، فتأتيان بدقة 20 ميجابكسل لكل منهما، مع إمكانية الاستفادة من الكاميرات الخلفية للحصول على نتائج تصوير أفضل في ظروف مناسبة.

وتبلغ قياسات الشاشة الداخلية 8.02 بوصة، بينما تأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.51 بوصة. وتستخدم الشاشتان تقنية LTPO AMOLED، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9500 Super، كما يدعم مجموعة من تقنيات الاتصال الحديثة، تشمل Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0 ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2.

Vivo X Fold 6

4. أوبو Oppo Find N6:



يمثل Oppo Find N6 خيارا آخر لمن يبحث عن هاتف قابل للطي بشاشة كبيرة وإمكانات تصوير متقدمة، إذ يجمع بين كاميرات عالية الدقة ومعالج رائد وبطارية كبيرة.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مقربة من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 3x، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، كما تبلغ دقة كاميرتي السيلفي في الشاشتين الداخلية والخارجية 20 ميجابكسل لكل منهما.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو المعالج نفسه المستخدم في Galaxy Z Fold8، ما يوفر أساسا قويا للأداء في التطبيقات والألعاب.

وتأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.62 بوصة، بينما تبلغ قياسات الشاشة الداخلية عند فتح الهاتف 8.12 بوصة. وتستخدم الشاشتان لوحات LTPO OLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

ومن ناحية السطوع، تتفوق الشاشة الخارجية على الداخلية، إذ يصل سطوعها الأقصى إلى 3600 شمعة، مقابل 2500 شمعة للشاشة الداخلية.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واطا واللاسلكي بقدرة 50 واطا، بالإضافة إلى إمكانات الشحن العكسي السلكي واللاسلكي.

كما يضم مستشعر بصمة مدمجا في الزر الجانبي، لتسهيل فتح الجهاز والتحقق من هوية المستخدم.