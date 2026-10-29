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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصلاح انسداد الصرف الصحي بمدرسة سميرة موسى في ميت نما بشبرا الخيمة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

تابعت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة والقائم بأعمال رئيس حي غرب، أعمال إصلاح عطل وانسداد شبكة الصرف الصحي بمدرسة الدكتورة سميرة موسى بقرية ميت نما، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة بالمرافق الحيوية، والحفاظ على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.


وجاءت المتابعة الميدانية بحضور مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بفرق الطوارئ والمعدات وسيارات الكسح والنافوري التابعة للشركة، للتعامل مع الانسداد وشفط تجمعات المياه.


وتمكنت الفرق الفنية من تسليك الانسداد وشفط المياه بالكامل، إلى جانب تطهير البالوعات وخطوط الصرف الصحي الداخلية والخارجية، والتأكد من انتظام سريان المياه، بما يسهم في منع تكرار المشكلة وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والعاملين بالمدرسة.


وأكدت رئيس المدينة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بنطاق الحي، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي أعطال تؤثر على الخدمات المقدمة لهم.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة حى غرب شبرا الخيمة إصلاح هبوط

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