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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعديلات قانون تكريم الشهداء و4 اتفاقيات دولية على مائدة البرلمان.. تفاصيل جلسات 2 و3 نوفمبر

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2026، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتمويل مشروعات البنية الأساسية والمياه والصناعة والتعليم.

وتتصدر تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء جدول الأعمال، في إطار توجه يستهدف تيسير حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة بعض المعوقات المالية والإجرائية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، فيما تشمل الاتفاقيات المطروحة مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والصناعة الخضراء المستدامة، ودعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء.. تيسير حصول المستحقين على حقوقهم

يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويستهدف مشروع القانون إزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل أحكام أخرى مرتبطة بعمل الصندوق.

ويأتي المشروع، بحسب المذكرة التوضيحية لأهدافه، اتساقًا مع جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

محطة الجبل الأصفر.. اتفاقيتان لتمويل المرحلة الثالثة والدعم الفني

ويتضمن جدول الأعمال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.

ويستهدف التمويل دعم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع، إلى جانب توفير المساندة الفنية اللازمة، في إطار المشروعات المرتبطة بتطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي.

«الصناعة الخضراء المستدامة».. تعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويأتي الاتفاق ضمن الملفات المطروحة على المجلس في مجال التعاون التنموي، من خلال مشروع يستهدف دعم توجهات الصناعة الخضراء المستدامة.

تحلية المياه بالطاقة المتجددة.. منح من مرفق المياه الأفريقي

ويشمل جدول الأعمال أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من مرفق المياه الأفريقي.

وتندرج المنحتان ضمن المشروعات المرتبطة بتطوير حلول تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، في إطار محور المياه ببرنامج «نوفي».

دعم تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية.. منحة شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

ويبحث مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق منحة شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

ويستهدف الاتفاق دعم التعاون الفني في مجال التعليم، من خلال المشروع المخصص لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.

ملفات تشريعية وتنموية على جدول جلستي الاثنين والثلاثاء

وتجمع أجندة مجلس النواب يومي 2 و3 نوفمبر بين ملف تشريعي يتعلق بحقوق أسر الشهداء والمصابين والمستحقين، وأربعة ملفات تعاون وتمويل دولي تشمل الصرف الصحي والصناعة الخضراء وتحلية المياه والتعليم.

ومن المقرر أن ينظر المجلس مشروع القانون والاتفاقيات وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء نتائج المناقشات والتقارير المعروضة عليه.

مجلس النواب قانون صندوق تكريم الشهداء محطة الجبل الأصفر

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