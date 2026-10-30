أخبار الوادي الجديد| المحافظ تشارك بحفل تخرج طلاب جامعة سيناء.. والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم، من أهمها: تزامنًا مع مرور 20 عامًا على تأسيسها.. محافظ الوادي الجديد تشارك بحفل تخرج طلاب جامعة سيناء.



شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات حفل تخرج طلاب جامعة سيناء، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة جيهان فكري رئيس الجامعة، ونخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الجامعة، و50 عامًا على تأسيس مجموعة شركات " سما "المالكة.



تكريم عدد من القيادات والخريجين المتميزين

وتضمنت الفعاليات استعراض مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية، وإسهامات المجموعة المالكة في قطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم الجامعي، فضلًا عن تكريم عدد من القيادات والخريجين المتميزين، واستعراض الرؤية المستقبلية للجامعة في ضوء متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب فقرات متنوعة سلطت الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم الجامعي ودوره في بناء القدرات، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.

من جانبها، أعربت المحافظ عن خالص تقديرها لدعوة التكريم التي تلقتها من الجامعة؛ تكليلًا لجهودها في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدةً بما حققته جامعة سيناء من إنجازات في مسيرتها الأكاديمية، ومؤكدةً أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات الدولة، لا سيما في مجالات تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. كما ثمنت جهود التعاون والدعم لأبناء المحافظة من خلال المنح الجامعية المجانية للطلاب،متمنيةً للخريجين دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا نماذج متميزة تسهم بعلمها وجهدها في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.

الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أمطار وسيول الشتاء

تكثف محافظة الوادي الجديد استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، تحسبًا لسقوط الأمطار أو حدوث سيول بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال مراجعة مخرات السيول، وتجهيز معدات التدخل السريع، ورفع درجة الجاهزية بالقطاعات الخدمية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

وتشهد المحافظة، التي تضم خمسة مراكز إدارية هي الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، استقرارًا في الأحوال الجوية، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع استمرار الاستعدادات لمواجهة العواصف الترابية والتغيرات الجوية التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن، مع تكليف المسؤولين بمراجعة مخرات السيول والتأكد من جاهزية المعدات والآليات المستخدمة في مواجهة الأمطار والتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية، إلى جانب العمل على إنشاء جسور حماية وإعاقة في ثلاثة مواقع تُعد الأكثر عرضة لمخاطر السيول، للحد من آثارها المحتملة وحماية المناطق المحيطة.

وأكدت المحافظ أن الاستعدادات الوقائية تعتمد على خطة مسبقة لإدارة الأزمات والكوارث، تستهدف سرعة التحرك والتعامل مع المواقف الطارئة فور وقوعها، من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بمختلف المراكز، بما يضمن توزيع الأدوار وتكامل الجهود خلال حالات الطوارئ.

واضافت في بيان لها، أنه جرى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات ومتابعة المستجدات على مدار الأزمة، والتواصل المستمر مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، بما يسمح بسرعة تقييم الموقف واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتشمل خطة الاستعداد لفصل الشتاء توفير المستلزمات اللازمة من خلال إدارة الإغاثة والطوارئ، وتجهيز إمكانات التدخل لدعم المواطنين المتضررين حال وقوع أي كوارث، بالتوازي مع التنسيق بين القطاعات الخدمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وسرعة الاستجابة للاحتياجات العاجلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحركات الاستباقية التي تنفذها المحافظة للحد من مخاطر التقلبات الجوية، وتعزيز جاهزية الأجهزة التنفيذية قبل دخول فصل الشتاء، مع استمرار متابعة حالة الطقس والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تتطلب تدخلًا عاجلًا.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب شاحنة على طريق العوينات – توشكى

أصيب 3 أشخاص من محافظات الأقصر والدقهلية وأسوان، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب شاحنة نقل ثقيل على طريق العوينات–توشكى بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب شاحنة على طريق العوينات – توشكى

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة رمضان عبد الموجود علي، 48 عامًا، ومقيم بمحافظة الأقصر، وأحمد محمد أمين، 22 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومحمود عبد الوهاب محمد، 30 عامًا، ومقيم بمحافظة أسوان.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات انقلاب الشاحنة.