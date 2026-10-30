هل يخفض عصير الطماطم ضغط الدم؟.. دراسة تكشف مفاجأة

عصير الطماطم قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) عند تناوله بانتظام.

كيف يخفض عصير الطماطم ضغط الدم؟

يحتوي عصير الطماطم على عنصرين غذائيين يمكن أن يساعدا في الحفاظ على ضغط دم صحي: الليكوبين والبوتاسيوم.

الليكوبين: هو مضاد للأكسدة يمنح الطماطم لونها الأحمر، يعمل على تثبيط إنتاج مركب يُسمى أنجيوتنسين ، والذي يعمل عادةً على تضييق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم.

يساعد الليكوبين أيضًا الأوعية الدموية على إنتاج أكسيد النيتريك، وهي مادة تعمل على إرخاء جدران الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم

البوتاسيوم: يوفر كوب واحد (240 ملليلتر) من عصير الطماطم حوالي 495 ملليجرام من البوتاسيوم.

يساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين عن طريق البول، مما يقلل من إجمالي حجم السوائل التي يحتاجها القلب لضخها.

كما يمنع البوتاسيوم إطلاق الرينين، وهو إنزيم يحفز سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

في دراسة استمرت لمدة عام على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المعالج ، أولئك الذين شربوا عصير الطماطم غير المملح يوميًا شهدوا انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بحوالي أربع نقاط.

ما مقدار عصير الطماطم الذي تحتاج إلى شربه لخفض ضغط الدم؟

لا توجد كمية رسمية موصى بها من عصير الطماطم للتحكم في ضغط الدم ، في الدراسة التي استمرت عامًا كاملًا، تناول المشاركون حوالي 7 أونصات (ما يعادل كوبًا واحدًا تقريبًا) من عصير الطماطم غير المملح يوميًا، ولاحظوا انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم لديهم

المصدر health