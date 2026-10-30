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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آودي تستعين بـ كايمان وبوكستر لتطوير سيارتها الرياضية

Audi Concept C
Audi Concept C
عزة عاطف

أكدت التقريرات المالية والتقنية الرسمية لمجموعة «فولكس واجن» توصل شركتي «أودي» و«بورش» إلى اتفاق يقضي باستعارة أودي للمنصة الهندسية المخصصة للجيل الكهربائي القادم من طرازي «718 بوكسر» (718 Boxster) و«كايمان» (718 Cayman).

وتأتي هذه الخطوة لبناء السيارة الرياضية الإنتاجية القادمة من أودي – والمعروفة داخليًا باسم «C-Sport» والمستلهمة من النموذج الاختباري «Concept C» – لتسد الفراغ المتخلف عن إيقاف طرازي «TT» و«R8».

توزيع المكونات وتصميم السقف «تارغا» الكهربائي

تعتمد المنصة الجديدة على توزيع مخصص لحزم البطاريات المعمارية بقوة 800 فولت خلف المقاعد الأمامية في المساحة التي كانت مخصصة لمحركات الأسطوانات المتأفقية (Mid-engine layout)، مِمَّا يتيح خفض وضعية الجلوس للركاب وتحسين توزيع الأوزان بنسبة 55.2% على المحور الخلفي.

وعلى الرغم من الشراكة الهيكلية، تنفرد أودي بتقديم سقف صلب متحرّك كهربائيًا بنمط «تارغا» (Targa) يتألف من لوحين يتم تخزينهما أسفل الهيكل الخلفي، بخلاف «بورش بوكسر» ذات السقف القماشي القابل للطي و«كايمان» ذات السقف الثابت.

كما توفر المنصة إمكانية تزويد السيارة بمحرك كهربائي أمامي إضافي لدعم نظام الدفع الكلي الشهير «كواترو»، إلى جانب فئات الدفع الخلفي القياسية المزودة بمحرك فردي.

الجدول الزمني والإنتاج التجاري

تشير البيانات المالية إلى أن «أودي» ستبدأ بضخ الاستثمارات المخصصة لاستخدام المنصة لصالح «بورش» بحلول عام 2027، على أن يتم الكشف الرسمي عن النسخة الإنتاجية التجاريّة خلال عام 2027 لتبدأ المبيعات كطراز لعام 2028.

وتستهدف أودي تقديم السيارة بأبعاد أطول وأعرض مقارنة بطراز «TT» السابق، مع الاعتماد على فلسفة التصميم الداخلي المبتكرة «Shy Tech» التي تركز على تبسيط الشاشات واستخدام مفاتيح التحكم الألومنيومية ذات التغذية الراجعة الميكانيكية.

 Audi Concept C 
مواصفات Audi Concept C بورش 718 الكهربائية سيارة آودي الرياضية الكهربائية C Sport سيارات أودي الكهربائية بديلة أودي TT وR8

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