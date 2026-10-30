هانسي فليك يعلّق على استدعاء رافينيا لمنتخب البرازيل ويحذر من ضغط السفر

تحدث الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استدعاء البرازيلي رافينيا للانضمام إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أنه ناقش الأمر مع ديكو، المدير الرياضي للنادي، نظرًا لأهمية اللاعب الكبيرة للفريق، خاصة بعد عودته مصابًا من فترة التوقف الدولي الماضية.

هانسي فيليك

وأوضح فليك أن رافينيا أحد قادة برشلونة، ولديه ارتباط عاطفي كبير بالنادي، لكنه في الوقت نفسه برازيلي ومن الطبيعي أن يلبي نداء منتخب بلاده عندما يتم استدعاؤه.

وأشار المدير الفني لبرشلونة إلى أنه يتمنى أن تتم إدارة دقائق مشاركة رافينيا مع المنتخب البرازيلي وتقليلها قدر الإمكان، مشددًا على أن رحلة السفر إلى سنغافورة والعودة تمثل عبئًا إضافيًا على اللاعب، لكنه لا يملك سلطة التدخل في قرار المنتخب.