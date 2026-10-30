قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي
نور ندا: محطة الضبعة تنقل مصر إلى العصر النووي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لروسيا الاتحادية والمجر
الطقس غدًا السبت.. أمطار وشبورة والصغرى تصل 8 درجات
بسبب مخاطر أمنية.. واشنطن تأمر بإجلاء موظفين غير أساسيين من سفارتها في الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز مدفون في أعماق المحيط الأطلسي يكشف سر غير متوقع.. ما القصة؟

المحيط الأطلسي
المحيط الأطلسي
أحمد أيمن

في اكتشاف علمي مثير، كشفت دراسة حديثة عن سر غير متوقع تخفيه أسنان أسماك القرش المتحجرة في أعماق المحيط الأطلسي، بعدما تبين أنها تحولت عبر ملايين السنين إلى بيئات طبيعية دقيقة تتراكم داخلها معادن ثمينة، من بينها الليثيوم والنيكل، وهما من العناصر المهمة في الصناعات التكنولوجية الحديثة، خاصة تصنيع البطاريات.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «Scientific Reports» العلمية، فإن هذه الأسنان لا تحتفظ فقط بآثار الحياة البحرية القديمة، بل تقدم أيضاً أدلة مهمة على العمليات الجيولوجية والكيميائية التي تسهم في تكوين الرواسب المعدنية بقاع المحيطات.

أسنان متحجرة تخفي ثروة معدنية

تركزت الدراسة على منطقة مرتفع ريو غراندي، وهو تكوين جيولوجي ضخم مغمور في جنوب المحيط الأطلسي، ويقع على بعد نحو ألف كيلومتر من الساحل البرازيلي.

ورصد الباحثون وجود أسنان قرش متحجرة داخل الرواسب البحرية، غطت أسطحها بمرور الزمن طبقات داكنة غنية بأكاسيد الحديد والمنجنيز.

لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في الطبقات الخارجية للأسنان، وإنما في اكتشاف تغلغل المعادن داخل قنوات مجهرية دقيقة موجودة في نسيج العاج، وهو الجزء الداخلي الذي يشكل بنية السن.

وتتحول هذه القنوات الصغيرة إلى بيئات كيميائية معقدة تسمح بتراكم العناصر المعدنية على مدار ملايين السنين.

الليثيوم والنيكل.. أرقام تكشف حجم المفاجأة

أظهرت التحليلات العلمية أن بعض التراكيب المعدنية داخل الأسنان المتحجرة تحتوي على تركيزات لافتة من النيكل والليثيوم.

وبحسب نتائج الدراسة، وصل تركيز النيكل في أحد الأطوار المعدنية إلى نحو 37 ألف ميكروجرام لكل جرام، بما يعادل قرابة 3.7% من الوزن، بينما بلغ تركيز الليثيوم نحو 650 ميكروجراماً لكل جرام.

وتحدث هذه العملية على مراحل؛ إذ تبدأ بتحلل بعض مكونات السن العضوية والمعدنية، ثم تترسب مركبات الحديد داخل القنوات الدقيقة، قبل أن تتكون طبقات من معدن الليثيوفوريت الغني بالمنجنيز، الذي يستطيع احتواء عناصر كيميائية أخرى.

كما رصد العلماء وجود عناصر أرضية نادرة والإيتريوم داخل أجزاء مختلفة من التكوينات المعدنية.

تقنيات متطورة تكشف أسرار ملايين السنين

اعتمد فريق البحث على مجموعة من التقنيات المتقدمة، بينها التصوير المقطعي الدقيق والمجاهر الإلكترونية والتحليل بالليزر، إلى جانب قياسات الأشعة السينية في منشأة «سيريوس» البرازيلية.

وساعدت هذه الأدوات على كشف التركيب الداخلي للأسنان وتحديد كيفية انتقال المعادن وتراكمها داخلها.

ورغم أهمية الاكتشاف، لا يعني ذلك أن أسنان القرش المتحجرة يمكن استخدامها مصدراً اقتصادياً لاستخراج الليثيوم والنيكل على نطاق صناعي.

لكن القيمة الحقيقية للدراسة تكمن في فهم كيفية تشكل الرواسب المعدنية في أعماق البحار، وهو ما قد يساعد مستقبلاً في تحديد مواقع الموارد الطبيعية وتطوير طرق أفضل لدراسة الثروات المعدنية الموجودة بقاع المحيطات.

المحيط الأطلسي كنز المحيط الأطلسي أسماك القرش أسنان أسماك القرش ثروة معدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها عبر فيس بوك

جيهان سلامة

جيهان سلامة تكشف أسرار مسيرتها: فكرت في الهجرة إلى أمريكا بسبب قلة العمل

النجمة صبا مبارك

صبا مبارك تعيد مسلسل الجريمة الكاملة لصدارة ترند جوجل بحكاية جريمة في الزمالك

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد