سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. الأخضر يسجل 56.19 جنيه في البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط تحركات محدودة في مستويات الشراء والبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، فيما بلغ أعلى سعر للعملة الأمريكية 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

بنك فيصل الإسلامي: 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

بنك البركة: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

بنوك كريدي أجريكول والكويت الوطني والتعمير والإسكان والتجاري الدولي وأبو ظبي التجاري: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.