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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فض الأحراز في محاكمة 11 متهما بخلية التهريب الإرهابية.. الاثنين

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر 2026، فض الأحراز في محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ«خلية التهريب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في القضية 259 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة وبرقم 878 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر فض الأحراز محاكمة 11 متهما خلية التهريب

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