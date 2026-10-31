انقلاب "تريلا" محملة بالدقيق يتسبب في توقف الحركة على طريق شبرا–بنها الحر

شهد طريق شبرا – بنها الحر حالة من الزحام المروري، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل “تريلا” محملة بالدقيق، ما أدى إلى تعطل حركة السير وتكدس السيارات بالطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الحادث والعمل على رفع السيارة وحمولتها وإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.



من ناحية اخرى شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة إنقاذ طفلة صغيرة من الغرق داخل مياه رشاح أبو زعبل، بعدما عثر عليها الأهالي داخل المياه دون وجود أسرتها أو أحد من ذويها بجوارها.

وسارع عدد من الأهالي بالتدخل وإنقاذ الطفلة وإخراجها من المياه قبل تفاقم الموقف، في واقعة أعادت فتح ملف المخاطر التي يمثلها الرشاح على حياة الأطفال والمواطنين بالمنطقة.

وأكدت شكاوى الأهالي أن رشاح أبو زعبل، الذي يمتد لمسافة تزيد على 5 كيلومترات، يعاني من تراكم المخلفات والقمامة والرواسب، وهو ما يتسبب في ارتفاع منسوب المياه ويزيد من خطورة الاقتراب من حوافه، خاصة بالنسبة للأطفال.