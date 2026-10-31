160 رحلة دولية إلى الغردقة اليوم.. أعلى معدل وصول خلال الأسبوع

سجل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافدة، مع استقبال 160 رحلة دولية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، محققًا أعلى معدل لوصول الرحلات بالمطار خلال الأسبوع الجاري.

رحلات أوروبية تدعم التدفق السياحي

وتكشف جداول التشغيل عن وصول الرحلات من عدد من المطارات الأوروبية، في مؤشر على استمرار حركة التدفق السياحي إلى مدينة الغردقة، التي تحتل مكانة بارزة بين المقاصد السياحية المصرية الأكثر جذبًا للزائرين من مختلف دول العالم.

انتعاشة في الفنادق والمنتجعات

ويتزامن ارتفاع أعداد الرحلات الوافدة مع انتعاش الحركة السياحية داخل فنادق ومنتجعات الغردقة، التي تستقبل السائحين الراغبين في الاستمتاع بالشواطئ المميزة والطقس المعتدل والأنشطة البحرية والترفيهية المتنوعة.

وتواصل المدينة جذب الوفود السياحية بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وخدمات فندقية متنوعة، بما يدعم مكانتها على خريطة السياحة الدولية ويعزز حركة الإقبال على المقصد السياحي المصري.