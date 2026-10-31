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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: تعزيز التواصل مع المستثمرين القطريين لدعم التوسع بالسوق المصرية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة القطرية، بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر، ومتابعة مشروعاتها القائمة، واستكشاف فرص التوسع في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات المجموعة في مصر، كما بحث الجانبان خطط مجموعة المانع القابضة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية من خلال إقامة مشروعات جديدة، بما يفتح مجالات إضافية للتعاون الاستثماري في الأنشطة الإنتاجية.

استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين ومتابعة تطورات مشروعاتهم، والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي قد تواجه تنفيذ خططهم الاستثمارية، والعمل على بحث الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم استقرار الاستثمارات القائمة ويهيئ المجال للتوسع فيها وإقامة مشروعات جديدة.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات محل اهتمام المجموعة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة بشأن المشروعات المطروحة وتيسير التواصل مع الجهات المعنية، بما يساعد المجموعة على دراسة الفرص المتاحة وتحديد مجالات التوسع الاستثماري في مصر.

وزير الاستثمار الشركات القطرية مصر قطر السوق المصرية

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