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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جنرال موتورز تدفع 220 مليون دولار بسبب تسريب بيانات السائقين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
عزة عاطف

وافقت مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية على دفع تسوية مالية بلغت قيمتها 220 مليون دولار أمريكي لإغلاق الدعوى القضائية التي أعلنها الادعاء العام في 35 ولاية أمريكية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (تحالف يضم 36 مدعيًا عامًا)، عقب اتهام المجموعة بالبيع غير القانوني لبيانات القيادة الخاصة بالعملاء لصالح سماسرة البيانات وشركات التأمين دون الحصول على موافقة صريحة منهم.

تفاصيل برنامج «Smart Driver» وآلية تجميع البيانات

تعود جذور الأزمة إلى تطبيق برنامج «سمارت درايفر» التابع لنظام «أون ستار» الخاص بالمجموعة، والذي تم الترويج له كميزة تهدف لتشجيع القيادة الآمنة وتخفيض أقساط التأمين.

وأوضحت التحقيقات الفنية أن النظام جمع بيانات تفصيلية بين عامي 2016 و2024 شملت أنماط القيادة اليومية، سرعة المركبة، مسافات الرحلات، معدلات الكبح المفاجئ، التسارع السريع، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي اللحظي للسيارات.

وتضمن التقرير كشفًا يفيد بأن نحو 370 ألف سائق أظهر لهم تطبيق «أونستار» بشكل خاطئ أنهم غير مسجلين في الخدمة، في حين واصلت الشركة تجميع بياناتهم وبيعها لسماسرة البيانات. 

وتسببت مشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية في ارتفاع غير مبرر لأقساط التأمين الخاصة بآلاف المالكين دون معرفتهم بالسبب المباشر، مما أدى إلى تحقيقات موسعة ودعاوى قضائية جماعية ضغطت على الشركة لإنهاء البرنامج ومسح البيانات المجمعة.

شروط التسوية والالتزامات التنظيمية الجديدة

تتضمن بنود التسوية إغلاق برنامج «سمارت درايفر» نهائيًا، وحظر شركة «جنرال موتورز» من بيع أو مشاركة أي بيانات تتعلق بسلوكيات القيادة والموقع الجغرافي مع أطراف خارجية دون الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من العميل.

كما تلتزم الشركة بمسح كافة البيانات المخزنة التي جرى جمعها، مع إعادة هيكلة سياسات الخصوصية داخل أنظمة السيارات التفاعلية لضمان الحصول على موافقة كتابية واضحة ومستقلة، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية وتدقيق شامل لإلزام الموزعين والمتاجر بعدم تسجيل العملاء في أي خدمات رقمية بشكل تلقائي أو دون إذن مسبق.

جنرال موتورز عيوب برنامج GM Smart Driver بيع بيانات السائقين عقوبات انتهاك الخصوصية لـ GM

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