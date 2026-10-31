مجلس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية

عقد مجلس جامعة المنصورة الأهلية، جلسته الثالثة للعام الجامعي ، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور وليد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و عمداء الكليات؛ لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والبحثية والتنظيمية، واستعراض مستجدات العمل بالجامعة، واتخاذ مجموعة من القرارات التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية.



واستهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة إلى منسوبي الجامعة بمناسبة حصولها على ثلاث شهادات أيزو دولية، تعكس التزامها بتطبيق المعايير الدولية للجودة والتميز المؤسسي، وهي شهادة ISO 21001:2025 الخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية، لتصبح الجامعة أول جامعة أهلية تحصل على الشهادة بإصدار عام 2025، إلى جانب شهادة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة، وشهادة ISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية.

كما هنأ المجلس كلية التمريض بمناسبة صدور العدد الأول من مجلتها العلمية MansNNJ، في خطوة تستهدف دعم النشر العلمي وتعزيز الإنتاج البحثي، وإتاحة منصة أكاديمية لنشر الدراسات والأبحاث المتخصصة.



واستعرض المجلس عددًا من مستجدات العمل الأكاديمي والبحثي، شملت مشاركة إدارة الجامعة في منتدى مصر 2026، والإحاطة بإطلاق منصة الإرشاد الأكاديمي.

كما أكد المجلس أهمية إنشاء نظام متكامل لتوثيق الأنشطة الأكاديمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، يشمل التدريب الميداني والمشروعات البحثية ومشروعات التخرج، إلى جانب الموافقة على الاشتراك في منصة الخدمات الإلكترونية لاتحاد الجامعات العربية، للاستفادة من خدماتها في توثيق الأنشطة الأكاديمية والبحثية ودعم جهود الجامعة في تحسين حضورها بالتصنيفات الدولية، فضلًا عن التوسع في إصدار المجلات العلمية بكليات الجامعة تباعًا.

واطلع المجلس كذلك على تقرير بشأن الفعاليات التي نظمتها الجامعة احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 2026.

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والدولي، وافق المجلس على إنشاء وتفعيل برامج دراسات عليا مشتركة بالتعاون مع معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا (New Jersey Institute of Technology – NJIT) بالولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات التمريض والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الذكية، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

كما وافق على مقترح مذكرة تفاهم للتعاون الدولي بين كلية التمريض وWashington College بالولايات المتحدة الأمريكية



وفي مجال الاستدامة، وافق المجلس على استحداث برنامج ماجستير مهني في التدقيق والتحقق من البصمة الكربونية، وتنفيذ برامج تأهيل وشهادات مهنية معتمدة لطلاب الجامعة، فضلًا عن الموافقة على مقترح التعاون بين الجامعة ومعهد الاستدامة وهيئة الاستثمار، وإنشاء برنامج ماجستير مهني في الاستدامة والبصمة الكربونية، بما يعزز إعداد كوادر مؤهلة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ووافق المجلس على إنشاء شركة مساهمة متخصصة في الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، وإنشاء منصة إلكترونية لتقييم أداء كليات الجامعة، بما يدعم متابعة الأداء وقياس مؤشرات التطوير وتحسين كفاءة الخدمات.

كما وافق المجلس على إنشاء منصة إلكترونية مركزية موحدة لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، وإنشاء بنك للأفكار والمقترحات التحسينية بالجامعة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لرصد واستقبال المقترحات والأفكار التطويرية بمحافظة الدقهلية.

وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وافق المجلس على إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإدارة منظومة الرعاية الطبية، وعلى العرض المقدم من شركة المهندس للتأمين لتوفير التأمين ضد الحوادث الشخصية لعدد 17 ألف طالب بالجامعة.

كما تضمنت القرارات اعتماد استمارة تقييم أعضاء الهيئة المعاونة وتطبيقها بكليات الجامعة، وإنشاء وحدة لدعم وتمكين المرأة، واعتماد دليل الإجراءات التشغيلية القياسية لمركز الاستدامة بالجامعة للعام الجامعي 2026/2027.

وفي إطار دعم منظومة البحث العلمي، وافق المجلس على إنشاء مجلة علمية لكلية الهندسة، بما يسهم في تعزيز النشر العلمي وإتاحة فرص أوسع لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة.

كما أحاط المجلس بمشاركة مركز التميز البحثي بالجامعة في نشر بحث علمي بالتعاون مع باحثين من جامعة كنتاكي (University of Kentucky) بالولايات المتحدة الأمريكية، في دورية Microbiology Resource Announcements التابعة للجمعية الأمريكية للميكروبيولوجيا (ASM).

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، وافق المجلس على إنشاء وحدة للهلال الأحمر المصري بالجامعة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفرع المختص، بما يدعم نشر ثقافة التطوع والتوعية المجتمعية، ويعزز مشاركة الطلاب في المبادرات الإنسانية.

