تطعيم 43 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور حسام صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، نجاح فرق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في تطعيم 43 ألفًا و317 طفلًا، من إجمالي المستهدف البالغ 50 ألفًا و634 طفلًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 86%، وذلك وفقًا للمؤشرات الإحصائية حتى نهاية يوم أمس.

وأكد الدكتور حسام صفوت مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد استمرار جهود فرق الحملة بمختلف مراكز المحافظة، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وضمان حصولهم على التطعيمات المقررة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الوقاية الصحية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية.



وأوضح حسام صفوت أن فرق الحملة واصلت عملها أمس الجمعة دون توقف، حيث انتشرت الفرق الطبية في المساجد والكنائس، إلى جانب الفرق الثابتة بالوحدات الصحية، بما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى الأطفال وتيسير حصولهم على التطعيمات.

وأشار إلى أن منظومة العمل الميداني تضم الأطباء وأطقم التمريض والمراقبين الصحيين وفرق التوعية والإشراف، الذين يعملون بالتنسيق المستمر لضمان انتظام أعمال التطعيم وتحقيق المستهدف من الحملة.