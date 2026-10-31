قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات خلال أيام.. والقاهرة تسجل 32 مئوية الإثنين المقبل
أبو العينين: لا يوجد أي تشريع يحمي الدول من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويجب التحرك لإصداره
بعد وفاة موظف تابه لها.. رئيس وزراء اليمن يطالب الأمم المتحدة بفك حصار تعز ووقف انتهاكات الفصائل المسلحة
أبو العينين: إسرائيل لديها خطط لطرد الفلسطينيين من أرضهم وهذا أمر غير مقبول
الاحتيال الإلكتروني يكبد الأمريكيين 18 مليار دولار
محمد أبو العينين: أطفال ونساء فلسطين يقت.ـلون.. ومصر تسعى دائما لإعطاء فلسطين دولة مستقلة
سقوط مروجي الاستروكس والحشيش بالسويس في قبضة الأمن
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم القضاء الأمريكي بعرقلة جهود كشف مخالفات انتخابية في لوس أنجلوس

ترامب
ترامب
أ ش أ

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء الأمريكي بعرقلة جهود الكشف عن مخالفات انتخابية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقال إن تم رصد نحو 20 ألف صوت غير قانوني، مع احتمال وصول العدد إلى مئات الآلاف وربما ملايين الأصوات.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن بيل إيسايلي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، بذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل المسؤولين الذين تولوا هذا المنصب على الإطلاق.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكماً ضد هذه الجهود، مُعربًا عن استغرابه من رفضها ما وصفه بمحاولات تصحيح التلاعب الانتخابي، ومعتبرًا أن ذلك يعيد إلى الأذهان رفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في دعاوى قدمها خلال انتخابات عام 2020، بدعوى عدم توافر الصفة القانونية له لإقامة مثل هذه الدعاوى.

وانتقد ترامب ما وصفه بـ"الاحتيال" المرتبط بإجراء "الموافقة المسبقة" المعروف باسم "بلو سليب" في مجلس الشيوخ، والذي قال إنه يمنع تأكيد تعيين بعض المسؤولين دون موافقة أعضاء من الحزب الديمقراطي، مُعتبرًا أن الحصول على هذه الموافقة أمر مستحيل بسبب ما وصفه بعداء الديمقراطيين له.

وأكد ترامب أن إدارته ستواصل معركتها المستمرة منذ سنوات من أجل ضمان نزاهة الانتخابات الأمريكية، مُختتمًا منشوره بشعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

ترامب القضاء الأمريكي لوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

الزوجين

دار الإفتاء: تفاصيل البيوت أسرار يجب أن تكون حبيسة الغرف المغلقة

توزيع الميراث

هل يجوز حرمان الابن العاق من ميراث والده؟ دار الإفتاء ترد

الدكتور حسن يحي

البحوث الإسلامية: أمَّهات الشهداء يستحققن كلَّ التقدير وأبناء الوطن جميعًا أبناؤهنَّ

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد