ترامب يتهم القضاء الأمريكي بعرقلة جهود كشف مخالفات انتخابية في لوس أنجلوس

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء الأمريكي بعرقلة جهود الكشف عن مخالفات انتخابية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقال إن تم رصد نحو 20 ألف صوت غير قانوني، مع احتمال وصول العدد إلى مئات الآلاف وربما ملايين الأصوات.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن بيل إيسايلي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، بذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل المسؤولين الذين تولوا هذا المنصب على الإطلاق.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكماً ضد هذه الجهود، مُعربًا عن استغرابه من رفضها ما وصفه بمحاولات تصحيح التلاعب الانتخابي، ومعتبرًا أن ذلك يعيد إلى الأذهان رفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في دعاوى قدمها خلال انتخابات عام 2020، بدعوى عدم توافر الصفة القانونية له لإقامة مثل هذه الدعاوى.

وانتقد ترامب ما وصفه بـ"الاحتيال" المرتبط بإجراء "الموافقة المسبقة" المعروف باسم "بلو سليب" في مجلس الشيوخ، والذي قال إنه يمنع تأكيد تعيين بعض المسؤولين دون موافقة أعضاء من الحزب الديمقراطي، مُعتبرًا أن الحصول على هذه الموافقة أمر مستحيل بسبب ما وصفه بعداء الديمقراطيين له.

وأكد ترامب أن إدارته ستواصل معركتها المستمرة منذ سنوات من أجل ضمان نزاهة الانتخابات الأمريكية، مُختتمًا منشوره بشعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".