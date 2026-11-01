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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط: محاولات تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية يرتبط بطموحات بعض الأشخاص

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن أساس محاولات تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية يرتبط بطموحات بعض الأشخاص، مؤكدًا أن الأمين العام يسعى إلى خدمة جميع الدول العربية.


وأشار أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تولي شخصية مصرية منصب الأمين العام للجامعة العربية يسهل عملية التواصل مع المسؤولين المصريين، ويساعد على حل المشكلات المختلفة، لافتًا إلى أن ميثاق الجامعة يؤكد أن القاهرة هي مقرها الرئيسي.


وتحدث عن نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس في فترة سابقة، موضحًا أن هذا القرار كان مخالفًا للميثاق، كما أشار إلى أن نقل الجامعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة غير ممكن وفقًا لما ينص عليه الميثاق.


وكشف أبو الغيط أنه عندما تسلم مهام منصبه أمينًا عامًا للجامعة العربية عام 2016، كانت الجامعة تمر بأزمة مالية كبيرة، قائلًا إنه لم يكن قادرًا وقتها على سداد رواتب العاملين بها.


وتطرق إلى مطالبات البعض بفك الجامعة العربية، متسائلًا عن كيفية جمع الدول العربية ووضع ميثاق ينظم عملها في ظل الاختلافات الكبيرة القائمة بينها

القاهرة أحمد أبو الغيط أبو الغيط مصر احمد موسى

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