رغم تحولها للخسارة.. مبيعات كيما ترتفع لنحو 2.67 مليار جنيه خلال 3 أشهر

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027 لتصل إلى 2.67 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة كيما ،عن تحولها من الربحية إلي الخسارة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027 الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2026.

وحققت شركة كيما ، صافي خسائر بلغ 493.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2026، مقابل أرباح بلغت 482.71 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2025-2026.

وذكرت شركة كيما ، أن أسباب التحول للخسائر رغم زيادة إيرادات المبيعات، يرجع إلي ارتفاع تكلفة النشاط بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة لزيادة الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي من 5.5 دولار إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة زيادة 65%، وكذلك تكبد الشركة خسائر فروق عملة بقيمة 467 مليون جنيه، وزيادة المصروفات التمويلية بقيمة 296 مليون جنيه، فضلاً عن زيادة التكاليف التسويقية بقيمة 135 مليون جنيه.

مؤشرات سنوية

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية -كيما- عن العام المالي الماضي، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة تجاوزت 80% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 1.794 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بصافي ربح قدره 986.96 مليون جنيه في العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2025.

​وارتفعت إيرادات نشاط شركة كيما لتسجل نحو 11.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 8.60 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.

تـأسيس كيما

تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.

بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من أسهم شركة كيما، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الأوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1%، هيئة صندوق البريد 3% ، بنك التنمية والائتمان الزراعي 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.