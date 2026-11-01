تحرير 93 محضرًا في حملات رقابية على الأسواق والمخابز ببني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف حملات رقابية مكثفة على الأسواق العامة والمخابز البلدية وتجار التموين بدائرة المحافظة، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتصدي للمخالفات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 93 مخالفة تموينية، بواقع 45 مخالفة بالأسواق العامة، و46 مخالفة بالمخابز البلدية، ومخالفتين لدى تجار التموين.

ففي مجال الرقابة على الأسواق العامة، تم تحرير 45 مخالفة، تنوعت بين ضبط سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، واستخدام أكياس غير مصرح بتداولها، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل تجاري، فضلًا عن ضبط طلبية بدون ترخيص بإحدى محطات الوقود.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر، شملت 5 آلاف زجاجة مياه معدنية، و500 كجم مكرونة، و1750 قطعة جبن، و2880 باكو بسكويت، و30 كجم لحوم، و2400 عبوة مشروب غازي، بالإضافة إلى 2000 قطعة سلك تكعيب، و120 لتر بيوريه طماطم، وطن علف، وغيرها من المضبوطات.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 46 مخالفة، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود سجلات الزيارات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون للمواطنين، فضلًا عن التصرف في جزء من الحصة.

وفيما يتعلق بالرقابة على تجار التموين والجمعيات، تم ضبط مخالفتين لتجميع سلع تموينية، حيث تم ضبط 1812 زجاجة زيت تمويني سعة 800 جرام، و10 كجم سكر، و2000 كيس مكرونة.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.