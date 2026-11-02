مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدام سيارة ملاكي بها، على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.



وانتقلت أجهزة الأمن وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدام سيارة ملاكي بها بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة.

وأسفر الحادث عن حالتى وفاة مصرع شخصين وإصابة كل من " محمد أ ع" ، 35 سنة، بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، و" محمد ر ع " 40 سنة، بكسر بالساق اليسرى، و" ندا ن ع " ، 26 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و" أميرة ن ع " ، 34 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى ناصر التخصصي بشبرا الخيمة .