قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"
إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

طرحت إندونيسيا ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، مؤكدة أهمية التضامن الإقليمي في ترسيخ الأمن و دعم ازدهار دول المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع الإندونيسي ريتشارد تارولي هورجا تامبوبولون، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث عشر لوزراء دفاع دول آسيان وشركائهم، الذي عُقد في مدينة سيبو بالفلبين، إن التضامن يمثل ركنا أساسيا للأمن الإقليمي، فيما يشكل الأمن قاعدة لازدهار دول المنطقة.

وأوضح تامبوبولون، أن أولويات إندونيسيا لتعزيز التعاون الدفاعي ترتكز على توسيع التبادلات بين الأفراد والتدريبات المشتركة، وتحويل أطر التعاون إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز العلاقات الدفاعية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن المناورات والتدريبات المشتركة تسهم في تطوير القدرات العسكرية للدول المشاركة، إلى جانب تعزيز الروابط بين القيادات و العناصر العاملة في المجال الدفاعي.

وأضاف أن توثيق العلاقات بين المؤسسات والأفراد المعنيين بالدفاع من شأنه دعم العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة وفتح آفاق أوسع للتعاون الدفاعي، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نسمة عثمان

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد