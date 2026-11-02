سيد معوض يكشف الحل لتطوير أداء الأهلي بدلًا من تغيير المدرب

أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، دعمه لاستمرار الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم تحفظاته الفنية على أداء الفريق تحت قيادته، مشددًا على ضرورة منح المدرب فرصة للعمل وفق أهداف واضحة تحددها إدارة النادي.

وقال سيد معوض، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يؤيد استمرار عموتة بنسبة 100%، موضحًا أنه ليس من المنطقي تغيير المدير الفني باستمرار، والتعامل مع كل تعثر بقرار إقالة المدرب والتعاقد مع آخر.

وأضاف أن إدارة الأهلي مطالبة بوضع أولويات وأهداف واضحة أمام المدير الفني، على أن يكون من بينها تطوير الأداء الفني للفريق، والاعتماد على عناصر أصغر سنًا، وتحقيق التنوع في الاختيارات الفنية، مع الاستفادة من جميع اللاعبين الموجودين داخل القائمة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن تغيير المدرب لا يضمن بالضرورة تحسن النتائج أو الأداء، متسائلًا عن موقف النادي حال التعاقد مع مدير فني جديد وعدم نجاحه في تحقيق المطلوب.

وأشار معوض إلى أن المدرب الجديد غالبًا ما يعتمد في بداياته على اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الدولية الموجودة بالفعل، وهو ما قد يدفعه للاستمرار بنفس الأسماء وطريقة اللعب والأداء، بدلًا من إحداث تغيير جذري في شكل الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل لا يكمن بالضرورة في تغيير المدير الفني، وإنما في تحديد أهداف واضحة له ومحاسبته على مدى تنفيذها، بما يضمن تطوير أداء الأهلي والاستفادة من جميع عناصره.