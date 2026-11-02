رئيس هيئة قناة السويس: مشروع الأقفاص السمكية انطلاقة قوية لزيادة الإنتاجية

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع وكيل إحدى الشركات الأسبانية، سُبل التعاون المُستقبلي، بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تناول اللقاء مناقشة مُستجدات التعاون القائم بين الجانبين حيث تتولى الشركة الأسبانية توريد زريعة الأسماك لمشروع الأقفاص السمكية التجريبي التابع لشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفعالة في دعم جهود تنمية الثروة السمكية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي قطعت شوطًا كبيرًا نحو رفع مستوى الإنتاجية وتطوير البنية التحتية للشركة، فضلًا عن التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بمجال تعبئة وتغليف الأسماك بعد افتتاح مصنع التعبئة الجديد.

وأوضح الفريق ربيع أن مشروع الأقفاص السمكية التابع لشركة قناة السويس للاستزراع المائي يعد انطلاقة قوية نحو زيادة الإنتاجية من الأسماك عالية الجودة وفتح مجال أرحب للتصدير للخارج، لاسيمًا بعد نجاح المشروع في نطاقه التجريبي بحصاد كميات من أسماك الدنيس.

من جانبه، أعرب وكيل الشركة الأسبانية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس في مجال الاستزراع المائي بالأقفاص السمكية.

واستعرض وكيل الشركة الأسبانية تجارب الشركة الناجحة في أوروبا والشرق الأوسط، مُؤكدًا التزامه بنقل الخبرات للجانب المصري عبر تدريب الكوادر البشرية، ونقل التكنولوجيا المُرتبطة بالمعدات و نظم المراقبة وتغذية الأسماك وجودة المياه فضلًا عن المتابعة الدورية لمراحل العمل المُختلفة لضمان نجاح المشروع.

فيما أكد المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي على جاهزية المشروع وفقًا للدراسات الفنية للعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 32 قفصًا سمكيًا بأنظمة متخصصة في مراقبة الجودة والمتابعة الدورية والحصاد.

كما أوضح الدكتور محمد عبد العزيز استشاري شركة قناة السويس للاستزراع المائي أن مشروع الأقفاص السمكية لقناة السويس هو المشروع الأول من نوعه في مصر و خطوة كبيرة نحو التصدير للخارج.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بمشروع التوسع في الأقفاص السمكية، ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بضرورة تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد لبدء الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المُقبلة.