قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
مديرية العمل بالشرقية تتيح 2688 فرصة عمل للشباب.. طريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: مشروع الأقفاص السمكية انطلاقة قوية لزيادة الإنتاجية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع وكيل إحدى الشركات الأسبانية، سُبل التعاون المُستقبلي، بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تناول اللقاء مناقشة مُستجدات التعاون القائم بين الجانبين حيث تتولى الشركة الأسبانية توريد زريعة الأسماك لمشروع الأقفاص السمكية التجريبي التابع لشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفعالة في دعم جهود تنمية الثروة السمكية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي قطعت شوطًا كبيرًا نحو رفع مستوى الإنتاجية وتطوير البنية التحتية للشركة، فضلًا عن التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بمجال تعبئة وتغليف الأسماك بعد افتتاح مصنع التعبئة الجديد.

وأوضح الفريق ربيع أن مشروع الأقفاص السمكية التابع لشركة قناة السويس للاستزراع المائي يعد انطلاقة قوية نحو زيادة الإنتاجية من الأسماك عالية الجودة وفتح مجال أرحب للتصدير للخارج، لاسيمًا بعد نجاح المشروع في نطاقه التجريبي بحصاد كميات من أسماك الدنيس.

من جانبه، أعرب وكيل الشركة الأسبانية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس في مجال الاستزراع المائي بالأقفاص السمكية.

واستعرض وكيل الشركة الأسبانية تجارب الشركة الناجحة في أوروبا والشرق الأوسط، مُؤكدًا التزامه بنقل الخبرات للجانب المصري عبر تدريب الكوادر البشرية، ونقل التكنولوجيا المُرتبطة بالمعدات و نظم المراقبة وتغذية الأسماك وجودة المياه فضلًا عن المتابعة الدورية لمراحل العمل المُختلفة لضمان نجاح المشروع.

فيما أكد المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي على جاهزية المشروع وفقًا للدراسات الفنية للعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 32 قفصًا سمكيًا بأنظمة متخصصة في مراقبة الجودة والمتابعة الدورية والحصاد.

كما أوضح الدكتور محمد عبد العزيز استشاري شركة قناة السويس للاستزراع المائي أن مشروع الأقفاص السمكية لقناة السويس هو المشروع الأول من نوعه في مصر و خطوة كبيرة نحو التصدير للخارج.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بمشروع التوسع في الأقفاص السمكية، ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بضرورة تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد لبدء الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المُقبلة.

الإسماعيلية اخبار قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

آرسنال

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة.. آرسنال في الصدارة

علي الرملي

علي الرملي لاعب منتخب الجودو ينافس على الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب داكار 2026

منتخب مصر للطائرة الشاطئية

منتخب مصر للطائرة الشاطئية تفوز على موزمبيق وتتأهل لدور الـ16 بأولمبياد الشباب

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد